Ecobonus Condominio: assemblea anche in videoconferenza

Ai tempi del Coronavirus arrivano cambiamenti anche per i condomini: le novità del Decreto Agosto su quorum e assemblee in videoconferenza.

Tra le varie novità e semplificazioni previste dal cosiddetto Decreto Agosto, emanato a fronte del perdurare dell'emergenza Coronavirus, ci sono anche quelle in materia di condomini, che prevedono delle modifiche al quorum deliberativo per decisioni legate ad Ecobonus e Sisma Bonus e introducono la possibilità di effettuare le assemblee condominiali in video conferenza.

Assemblee condominiali in videoconferenza

Ad introdurre novità per i condomini ai tempi del Coronavirus per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle assemblee condominiali è una modifica all’art 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile introdotta al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

In particolare viene disposta la possibilità, anche se non prevista dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, di organizzare assemblee condominiali in videoconferenza. Queste le regole da rispettare:

l’ avviso di convocazione deve contenere, nel caso di assemblea in video conferenza l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si svolgerà la riunione, data e ora dell’assemblea;

deve contenere, nel caso di assemblea in video conferenza l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si svolgerà la riunione, data e ora dell’assemblea; il verbale della assemblea deve essere redatto come di consueto dal segretario e sottoscritto dal presidente per poi essere trasmesso all’amministratore e ai condomini, con le stesse formalità previste per l’assemblea.

della assemblea deve essere redatto come di consueto dal segretario e sottoscritto dal presidente per poi essere trasmesso all'amministratore e ai condomini, con le stesse formalità previste per l'assemblea.

Condomini: nuovi quorum per le delibere

Per quanto riguarda i quorum assembleari, l’art 63 “Semplificazione procedimenti assemblee condominiali” del Decreto 104/2020 rende valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio, qualora abbiano ad oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio, al quale il decreto Agosto aggiunge il comma 1-bis).

Si tratta, lo ricordiamo, di:

interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e accesso rispettivamente ad Ecobonus e Sisma Bonus;

e delle sugli edifici e accesso rispettivamente ad Ecobonus e Sisma Bonus; decisioni per usufruire delle detrazioni fiscali come crediti di imposta o sconto in fattura.