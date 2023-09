Bonus Energia: ultima chiamata per le imprese

Entro il 30 settembre è possibile sanare l'omessa comunicazione al Fisco del bonus energia imprese attraverso la remissione in bonis: ecco la procedura.

Le imprese che non hanno chiesto il bonus energia entro lo scorso 16 marzo hanno ancora tempo per rimediare. Entro il 30 settembre è possibile presentare la remissione in bonis, pagando la relativa sanzione di 250 euro.

L’Agenzia dellle Entrate ha riaperto a fine giugno il canale telematico per effettuare la comunicazione e le istruzioni sono contenute nella Risoluzione 27/2023 dello scorso 19 giugno.

Bonus Energia Imprese: remissione in bonis entro settembre

Bonus Energia Imprese: come fare la remissione in bonis 27 Giugno 2023 L’adempimento riguarda le imprese che hanno i requisiti per utilizzare i bonus energia relativi al secondo semestre 2022 e previsti dai Decreti Aiuti bis, ter e quater (decreti 115/2022, 44/2022, e 176/2022).

L’importo del credito spettante andava comunicato all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 16 marzo. La remissione in bonis consente di sanare il mancato invio di questa comunicazione. La scadenza, come detto, è il 30 settembre.

La remissione in bonis non è invece consentita nel caso in cui in relazione al bonus energia siano state contestate violazioni o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Come si effettua la comunicazione al Fisco

Bisogna effettuare la procedura per la remissione in bonis utilizzando gli appositi strumenti del Fisco:

software disponibile sul portale dell’Agenzia (“Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022”);

disponibile sul portale dell’Agenzia (“Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022”); procedura web nell’area riservata del portale (seguendo il seguente percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”).

La remissione in bonis si completa pagando la sanzione di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.

Sempre entro il 30 settembre, ma dopo aver effettuato la remissione, si può infine utilizzare i crediti d’imposta in compensazione.