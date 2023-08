Precompilata senza controlli con modifiche: quando è possibile

La dichiarazione precompilata viene considerata come accettata e senza controlli in caso di modifiche che non cambiano il reddito o l’imposta dovuta.

L’Agenzia delle Entrate ricorda ai contribuenti che presentano il Modello 730 precompilato in quali circostanze la dichiarazione viene ritenuta accettata senza modifiche, rispondendo ad un quesito di un contribuente:

il modello 730 si considera “accettato” se è trasmesso senza modifiche dei dati inseriti dall’Agenzia nella dichiarazione o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Il Fisco sottolinea dunque come questo l’esclusione dai controlli formali avvenga anche in caso di interventi sui dati inseriti dall’Amministrazione fiscale, purché questi non cambino il reddito dichiarato o l’imposta dovuta.

Precompilata: integrazione con accertamento 7 Giugno 2023 Anche la scelta di non versare gli acconti d’imposta, oppure di versarli in misura inferiore a quanto calcolato, ad esempio, rappresenta un’operazione che non determina una variazione di reddito imponibile o di imposta dovuta.

La dichiarazione precompilata viene dunque considerata “accettata” se trasmessa senza modifiche relative ai dati indicati, ed anche nel caso in cui le integrazioni apportate non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

L’esclusione dal controllo formale riguarda gli oneri riportati nella precompilata, in quanto forniti alle Entrate da soggetti terzi.

Se non si effettuano modifiche ai dati forniti da soggetti terzi, il Fisco non fa scattare controlli su tali voci, mentre per le voci modificate il controllo si limita ai documenti che ne hanno motivato e comprovato la modifica.