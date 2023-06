Beni da pignorare: banche dati del Fisco agli Ufficiali giudiziari

Ecco per quali controlli si usa l’Intelligenza Artificiale nell’ambito dell’accertamento fiscale e come funziona: manuale Agenzia delle Entrate ed esempi.

Pubblicati i criteri per la chiusura d’ufficio delle Partite IVA con profili di rischio fiscale e le regole per la riapertura con sanzione e fideiussione.

Pignoramento immobiliare: 10 cose da sapere

I dieci aspetti meno risaputi sui pignoramenti immobiliari, da conoscere per non cadere in errore e vedersi portare via la casa.