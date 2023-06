Scontrini elettronici: il codice tributo per il Bonus Registratori di Cassa Telematica

Bonus Strumenti di memorizzazione adeguati alla Lotteria Scontrini istantanea: pronto il codice tributo per il tax credit 2023 in compensazione con F24.

Pubblicate le istruzioni complete per la fruizione del nuovo credito d’imposta sull’adeguamento alla Lotteria degli Scontini istantanea degli strumenti di memorizzazione (registratori di cassa) dei negozi: il codice tributo per utilizzare il compensazione il tax credit è 7032 denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

Bonus Cassa Telematica 2023: pronte le istruzioni 26 Giugno 2023 Si tratta del credito d’imposta concesso dal DL Aiuti quater (articolo 8, Dl n. 176/2022) agli operatori IVA che nel 2023 adeguano gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica al Fisco dei corrispettivi giornalieri. Spettano fino a 50 euro per ogni registratore di cassa o altro apparecchio adeguato, con la copertura del 100% della spesa.

Per l’accesso al Bonus Cassa Telematica 2023 il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il tax credit si può utilizzare dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per le spese di adattamento degli apparecchi. Non è soggetto ai limiti ordinari sulle compensazioni.

Nel Modello F24 si indica il codice tributo 7032 nella sezione “Erario”, alla colonna “importi a credito compensati”, oppure, se il contribuente riversa l’agevolazione, alla colonna “importi a debito versati”.

Il bonus per adeguamento degli strumenti di memorizzazione e invio dei corrispettivi è disponibile fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Pertanto, se al momento dell’invio del modello i fondi risulteranno insufficienti, il credito non sarà dunque fruibile e il modello F24 sarà scartato, con avviso al contribuente (ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate).