Agevolazioni ZFU Cento Italia 2023: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per beneficiare delle agevolazioni ZFU Sisma 2023: beneficiari online, info nel cassetto fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 31/E, ha istituito il codice tributo per le agevolazioni ZFU Centro Italia, a favore dei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016.

ZFU Centro Italia: le agevolazioni 2023 1 Febbraio 2023 È stata infatti rinnovata anche per il 2023 l’agevolazione a favore delle imprese e dei professionisti attivi nelle Regioni colpite dal sisma, che possono pertanto usufruire della riduzione dei versamenti fiscali.

Per consentire l’utilizzo in compensazione degli sgravi, è possibile utilizzare il modello F24 da presentare in modalità telematica indicando il seguente codice tributo:

“Z166” – denominato “ZFU Centro Italia – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L’elenco dei beneficiari dell’agevolazione fiscale è stato comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, indicando anche l’importo dell’agevolazione concessa.

I fruitori dello sgravio possono visualizzare la disponibilità del benefici all’interno del proprio cassetto fiscale, sul sito delle Entrate.