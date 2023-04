Agevolazioni ZFU: domande dal 2 maggio

Guida completa ai Bonus Industria 4.0: requisiti, scadenze e aliquote di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali.

Nuove scadenze di fruizione e comunicazione dei Bonus energia alle imprese: aggiornati anche i modelli per la cessione dei crediti d’imposta.

Idrogeno e rinnovabili: 450 milioni per investimenti imprese

La UE approva un piano italiano da 450 milioni per investimenti in idrogeno rinnovabile ed energia elettrica green: sovvenzioni e bandi per le imprese.