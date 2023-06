Dichiarazione Redditi 2023, novità dalle Entrate su spese mediche detraibili: Prospetto dal Portale TS (Tessera Sanitaria) al posto di scontrini e fatture.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, ha chiarito che il Prospetto Informativo delle spese sanitarie associato alla dichiarazione dei redditi precompilata può rientrare tra i documenti da presentare al CAF al posto degli originali, e da conservare per chi presenta il modello 730/2023 effettuando modifiche rispetto a quanto precompilato.

Si tratta di una semplificazione per i contribuenti che si rivolgono al CAF, che in questo modo possono evitare di presentare scontrini e fatture consegnando direttamente l’elenco delle spese detraibili già stilato dal Fisco.

Vediamo tutte le casistiche e le modalità procedurali.

Dichiarazione Redditi 2023: Prospetto web delle spese sanitarie al posto di scontrini e fatture

Precompilata: come ottenere la detrazione fiscale per le spese sanitarie nel 730 12 Maggio 2023 Sia che si proceda con il 730/2023 cartaceo, sia che ci si rivolga al CAF o professionista per l’inoltro del Modello 730/2023 precompilato, il contribuente può utilizzare – al posto di scontrini, ricevute e fatture – il prospetto associato alla propria dichiarazione dei redditi, redatto dall’Amministrazione finanziaria sulla base dei dati trasmessi al Sistema TS dai diversi soggetti obbligati all’invio. Come riporta la Circolare 14/E:

In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Spese detraibili nel Prospetto del 730 precompilato 5 Giugno 2023 Se si sceglie di utilizzare l’elenco del Fisco, il prospetto delle spese sanitarie dovrà essere accompagnato da una autocertificazione che attesti che i dati consegnati corrispondono a quelli disponibili sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Se la presentazione della dichiarazione precompilata prevede modifiche sulle spese sanitarie portate in detrazione, il CAF dovrà anche conservare tale prospetto.

Si tratta comunque di una semplice opzione: chi preferisce, continuerà a consegnare la documentazione cartacea originaria, una per una.

Come si scarica il Prospetto spese sanitarie dal sito delle Entrate o dal Sistema TS

Prospetto spese mediche nel 730 precompilato: dove si trova? 17 Maggio 2023 Come scaricare il Prospetto Informativo? Oltre ad essere disponibile sul sito delle Entrate, nella propria area riservata (nella sezione dedicata alla precompilata), per visionarlo e scaricarlo si può procedere anche tramite portale del Sistema TS, nella sezione riservata ai cittadini (da questo link) con proprie credenziali SPID, CIE o CNS: basta accedere alla sezione “Consultazione spese sanitarie” per visionare i dati sulle proprie spese trasmessi al Fisco dai vari soggetti obbligati alla trasmissione.

Per la dichiarazione 2023 bisogna selezionare l’anno d’imposta 2022. A quel punto basta utilizzare la funzione di download del file con il dettaglio dei costi che potranno trovare spazio in dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF spettante. Il documento dovrà essere stampato e consegnato al CAF o professionista delegato alla trasmissione del 730 precompilato.

Prospetto spese detraibili: utile da conservare per la Dichiarazione Redditi 2023

Il Prospetto delle spese detraibili stilato dal Fisco, pubblicato anche sul sito web delle Entrate e disponibile nell’apposita sezione del portale della precompilata, riporta in dettaglio farmaci, spese mediche e spese mediche detraibili.

Se il contribuente procede da sé all’invio della dichiarazione, nel caso in cui integri tali voci con altre spese non presenti nel Prospetto, dovrebbe conservare, oppure consegnare al CAF / intermediario nel caso si appoggi a tali figure per l’inoltro della precompilata – il Prospetto stesso, necessario per un raffronto documentale rispetto a quanto aveva considerato detraibile il Fisco e quanto invece si decide di portare in detrazione.