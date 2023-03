Bonus Affitto e IMU Turismo: chiarimenti dal Fisco

I termini di fruizione del credito d’imposta per il Bonus Affitto e il Bonus IMU del settore Turismo in seguito a operazioni straordinarie.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove FAQ relative al Bonus Affitto e del Bonus IMU Turismo, chiarendo le modalità di fruizione nel caso in cui le società richiedenti siano state costituite in seguito a operazioni straordinarie.

Bonus Affitto Turismo

Con la FAQ n. 1 del 28 febbraio 2023, si chiarisce gli step da compiere nel caso in cui le società costituite all’inizio del 2022 a seguito di operazione straordinaria, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Bonus Affitto Turismo, abbiano ricevuto un diniego dal sistema. È possibile inviare l’autodichiarazione tramite PEC anche nei giorni successivi al 28 febbraio, compilando il modello approvato con il provvedimento del 30 giugno 2022. L’autodichiarazione deve essere firmata digitalmente e riportare il codice fiscale del beneficiario del credito.

Bonus IMU Turismo

Con la FAQ n. 2 del 28 febbraio 2023, invece, il Fisco chiarisce che la medesima modalità di inoltro è valida per il credito d’imposta IMU nel settore turistico (Bonus IMU Turismo).

Pertanto, le società costituite nei primi mesi del 2022 a seguito di operazione straordinaria che hanno ottenuto una ricevuta di diniego, possono presentare l’autodichiarazione anche dopo questa data compilando il modello approvato con il provvedimento direttoriale del 6 settembre 2022.