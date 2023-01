Flat Tax: autonomi e dipendenti a confronto

Gli autonomi con bassi compensi o alto fatturato senza forfettario pagano più tasse dei dipendenti a pari reddito anche con la Flat Tax a 85mila euro.

I lavoratori autonomi a basso reddito versano più tasse dei dipendenti con pari RAL, senza quindi poter godere dell’incremento della Flat Tax a 85mila euro di fatturato: tra 10mila e 55mila euro di reddito, sono loro a pagare di più rispetto a impiegati e operai.

Stando ai calcoli realizzati dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre, le Partite IVA che si avvalgono del regime forfettario pagano invece molto meno solo nella fascia di reddito tra 60 e 65mila euro.

Uscendo tuttavia dal perimetro del regime fiscale agevolato, e dunque prendendo in esame i dipendenti e i lavoratori autonomi senza flat tax, il gap a sfavore di questi ultimi raggiunge punte ancora più elevate, persino tra i 60 e i 65mila euro di reddito: la forbice, almeno sulla carta, arriva a oltre 6mila euro all’anno.

Secondo le stime della CIGA, i lavoratori autonomi che potranno potenzialmente invece beneficiare del vantaggio fiscale garantito dalla Flat Tax estesa ammontano a 140mila soggetti tra artigiani, commercianti, liberi professionisti, consulenti emicroimprenditori.

In concreto, tuttavia, il numero sarà inferiore perché molte di queste Partite IVA non superano il limite di ricavi/compensi di 85mila euro e non presentano gli altri requisiti richiesti, come non aver sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio o di collaborazione superiori a 20 mila euro.