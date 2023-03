Bonus ricarica colonnine auto elettriche: come funziona

Guida al Bonus colonnine elettriche, l'agevolazione che copre fino all'80% delle spese per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Estesi per tutto il 2023 e il 2024 gli incentivi per l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, che vanno coprire fino all’80% della spesa prevista. In particolare, è stato il decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 198/2022, art. 12, comma 3) ad estendere la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro del Bonus colonnine auto elettriche, offrendo a privati e condomini una nuova opportunità per dare una spinta alla mobilità sostenibile.

Vediamo quindi, in dettaglio, in cosa consiste il Bonus colonnine auto elettriche, come fare domanda e quali sono le differenze in caso di installazione di infrastrutture di ricarica nei box o nei condomini.

In cosa consiste il Bonus colonnine auto elettriche?

L’agevolazione resta quella prevista dall’articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 4 agosto 2022 per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, ai quali viene riconosciuto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera. Lo sconto si applica all’acquisto di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici di potenza standard (minori di 22 kW).

Quali differenze ci sono nel Bonus colonnine ricarica per privati e condomini?

Il Bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ha un tetto massimo differente per a seconda di chi sia il richiedente:

– limite massimo di 1.500 euro per infrastrutture di ricarica domestiche, per persona fisica richiedente;

– tetto massimo 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Un’altra differenza tra l’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici in un giardino o box privato o in un cortile o garage condominiale risiede nelle autorizzazioni richieste per farlo. In tutti i casi la colonnina deve possedere determinati requisiti di sicurezza, ma nelle abitazioni private non servono particolari autorizzazioni, mentre per l’installazione nelle parti comuni condominiali è richiesta l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Cosa devo fare per installare una colonnina elettrica nel box privato in un condominio?

Se si vuole installare la colonnina di ricarica del veicolo elettrico nel proprio box privato, situato all’interno di un condominio, è necessario informare l’amministratore di condominio delle proprie intenzioni. Il limite di spesa sarà quello previsto per i privati e non quello stabilito per i condomini. Il tutto sempre rispettando le norme di sicurezza, facendo installare l’apparato da una ditta specializzata che rilasci un certificato di conformità dell’impianto e del funzionamento dello stesso.

Come fare domanda di Bonus colonnine elettriche?

Gli incentivi potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2023 per la prima annualità e poi fino al 31 dicembre 2024 per la seconda annualità, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno e frutto della rimodulazione degli attuali fondi già disponibili, nell’ambito delle risorse del fondo Automotive 2022.

Attualmente si è ancora in attesa del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ex MiSE, contenente le disposizioni operative per l’erogazione del beneficio. Decreto che era già atteso a fine 2022, ma non è arrivato, e ora si attende che il MIMIT lo emani, indicando le modalità di richiesta ed erogazione del Bonus 80% per colonnine di ricarica elettrica per persone fisiche e condomini.

Probabilmente il Bonus colonnine elettriche verrà erogato sotto forma di rimborso direttamente sul conto corrente del contribuente o del condomini, e non come sconto in fattura o detrazione fiscale, come avviene per altri incentivi statali.