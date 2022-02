Superbonus, fino a tre cessioni del credito: firmato il decreto

Approva il decreto sulla cessione dei crediti d'imposta per Superbonus e detrazioni edilizie: fino a 3 operazioni, lo sconto in fattura non si conteggia.

Come previsto, tornano le cessioni multiple dei crediti d’imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi ma viene comunque previsto un tetto massimo, pari a tre operazioni, che si possono eventualmente sommare allo sconto in fattura. Vediamo in dettaglio le novità.

Cessioni multiple ammesse

Lo prevede il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 18 febbraio, che va quindi a correggere la precedente modifica prevista dal Sostegni-ter che aveva messo il paletto di un’unica cessione del credito, suscitando la reazione negativa dell’intero mondo delle imprese e delle professioni tecniche, nonché il blocco di molti cantieri anche già aperti. Risultato: il Governo corregge in corsa, portando a tre le cessioni ammesse.

Le nuove regole

Ci sono però alcuni paletti. Dopo la prima cessione, le eventuali successive due operazioni devono essere verso banche o società finanziarie. La ratio è nota: impedire le frodi, senza frenare il settore.

Se il contribuente che effettua il lavoro sceglie lo sconto in fattura, restano possibili ulteriori tre operazioni di cessione. In parole semplici, lo sconto in fattura non si conteggia fra le tre operazioni di cessione possibili.

C’è anche un stretta sul fronte del tracciamento delle operazioni, nel senso che ogni credito avrà un identificativo univoco. In questo modo, par di capire, sarà più facile per l’intermediario valutarne l’attendibilità. Vengono anche inasprite le sanzioni, in particolare a carico dei tecnici che rilasciano i documenti necessari per la cessione del credito. Per asseverazioni o attestazioni false o carenti di informazioni rilevanti, reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro.