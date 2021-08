Cashback, rimborsi e reclami entro fine mese: il nuovo calendario

Cashback di Stato: le tempistiche per ottenere l'accredito dei rimborsi del primo semestre 2021 e per presentare reclamo in caso di errori.

Terminata il 30 giugno la prima fase del cashback, (150 euro, sui pagamenti elettronici effettuati da inizio anno), sono partiti i rimborsi – versati ai beneficiari entro il 29 agosto – con l’azzeramento dei contatori. I bonifici arriveranno entro la fine del mese di agosto, direttamente sul conto corrente dei beneficiari. Chi ne ha diritto ma non vedrà l’accredito, potrà inoltrare un reclamo entro il 29 del mese.

Il rimborso: a chi, quanto e quando arriva

Dopo una fase di sperimentazione lo scorso Natale, il Cashback di Stato ha visto concludersi la prima fase del programma originario il 30 giugno scorso. Nel semestre sono richieste almeno 50 transazioni cashless (con carte di debito, di credito e prepagate, comprese le carte contactless o app per i pagamenti), per ottenere il rimborso. Per ogni transazione il rimborso è pari al 10%. Complessivamente, spetta su un ammontare massimo di 1.500 euro e sarà quindi pari al più a 150 euro.

Oltre al rimborso “classico”, è previsto anche un Super cashback di 1.500 euro. Il rimborso forfettario è assegnato sulla base di una graduatoria che tiene conto del numero di operazioni. La classifica definitiva verrà resa nota il 10 luglio. Nel frattempo, per monitorare la propria posizione in graduatoria ai fini del Super cashback, è possibile consultare l’app IO.

Al termine di ogni semestre, la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), la società che gestisce i rimborsi esentasse, dovrà effettuare un bonifico pari all’ammontare complessivo del rimborso a cui si ha diritto direttamente sull’IBAN che il beneficiario ha indicato aderendo al programma. I rimborsi relativi al primo semestre 2021 saranno liquidati in due diversi momenti:

il cashback ordinario entro il 31 agosto 2021;

2021; il cashback speciale, c.d. supercashback, entro il 30 novembre 2021.

Cosa fare in caso di mancato rimborso

In caso di mancato o insufficiente rimborso è possibile presentare reclamo alla Consap, che dovrà poi fornire un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, eventualmente disponendo il pagamento di quanto dovuto. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 30 giugno 2021, n.99, art. 1 – che ha sospeso l’iniziativa per il 2° semestre 2021 – sono cambiati anche i termini per gli adempimenti relativi ai periodi del cashback sperimentale e del primo semestre 2021. Per quanto riguarda la mancata o inesatta contabilizzazione nell’App “IO” o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, attraverso il Portale Reclami Cashback, ecco le date:

Rimborsi Reclami Entro il 31/08/2021 cashback ordinario Entro il 30/11/2021 supercashback I reclami possono essere presentati dal 15/07/2021 al 29/08/2021.