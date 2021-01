Ecobonus e Bonus Casa: i siti ENEA 2021

Online tutti i siti ENEA per l'invio dei dati sui lavori agevolati ai fini dell'Ecobonus e del Bonus Casa 2021.

Per gli interventi agevolati di efficienza energetica in edilizia che prevedono la conclusione dei lavori nel 2021, per beneficiare delle relative detrazioni fiscali è necessario trasmetterne i dati all’ENEA utilizzando i siti siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021, entrambi raggiungibili dal portale detrazionifiscali.enea.it. Online anche la sezione del sito dedicato al Superbonus (detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp) per fruire delle detrazioni al 110%.

Come di consueto, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori. Fanno eccezione gli interventi conclusi tra l’1 e il 25 gennaio 2021: in questo caso, i 90 giorni decorrono dal prossimo 25 gennaio.

Dati da inviare all’ENEA

Sezione Ecobonus

Interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%)

energetica del patrimonio edilizio (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) Bonus facciate (incentivi del 90%).

Sezione Bonus Casa

Interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

FAQ e Vademecum aggiornati con le ultime novità legislative sono disponibili sul sito efficienzaenergetica.enea.it.