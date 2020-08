Rivalutazione beni e partecipazioni: regole 2020

Nel decreto Agosto la rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni 2020: regole, beni ammessi ed esclusi, aliquote fiscali, applicazione della misura.

Decreto Agosto, le principali misure 7 Agosto 2020 Nuova rivalutazione dei beni d’impresa 2020 nel decreto Agosto, con regole molto simili a quelle applicate negli ultimi anni. Si possono rivalutare tutti i beni, con l’eccezione degli immobili merce, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

La norma è contenuta nell’articolo 110 del dl 104/2020, di cui è appena iniziato il passaggio legislativo in Senato.

Si possono rivalutare, nel bilancio 2020, anche distintamente per ciascun bene: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione beni d’impresa può essere affrancato con l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10% delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali.

della rivalutazione beni d’impresa può essere affrancato con l’applicazione di una sostitutiva del delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto sempre ai fini di imposte sui redditi, IRAP, ed eventuali addizionali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Entrambe le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari, importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2020, le altre entro il saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.