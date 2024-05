Il nuovo Redditometro: come cambiano i controlli del Fisco

Come funziona il nuovo Redditometro, le voci di spesa e i redditi considerati, gli accertamenti che può effettuare il Fisco e come ci si potrà difendere.

Il Redditometro è lo strumento di accertamento induttivo del Fisco nato con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. Il Decreto Dignità (articolo 10, dl 79/2018) lo aveva sospeso, rendendolo non più applicabile a partire dagli anni di imposta successivi al 2015 e impedendo al Fisco di effettuare accertamenti sintetici fondati su elementi indicativi della capacità di reddito fino a quando non fossero fissati nuovi criteri ministeriali con apposito decreto, mai arrivati.

Adesso il MEF ha rispolverato lo strumento, riattivandolo per i controlli a partire dal 2016, salvo le prescrizioni, modificando tuttavia parametri e funzionamento.

Vediamo cosa cambia.

Come funziona il nuovo Redditometro

Il decreto MEF 7 maggio 2024 (Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche) individua gli elementi indicativi della capacità contributiva per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, costituito dalla spesa sostenuta e dalla propensione al risparmio del contribuente e dei familiari a suo carico.

Per il calcolo del Redditometro, ai fini della determinazione sintetica del reddito il Fisco tiene conto di quanto viene speso nel periodo d’imposta oggetto di osservazione e lo confronta con i redditi posseduti nel medesimo periodo.

Il nuovo decreto prevede anche una nuova metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti, anche sulla base delle indicazioni dell’ISTAT e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

In caso di scostamento rilevante (superiore al 20%), fa partire gli accertamenti lasciando la possibilità al contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi.

Accertamento sintetico della capacità contributiva

Il decreto individua le informazioni utilizzabili per determinare la capacità contributiva, suddividendo i campioni di contribuenti in 11 tipologie di nuclei familiari e cinque aree territoriali nazionali.

Nella valutazione della capacità contributiva, il Fisco tiene conto sia dei beni posseduti e degli investimenti effettuati, che della spesa complessiva ed effettiva del contribuente, della composizione del nucleo familiare e della zona geografica di provenienza.

Il redditometro servirà quindi per comprendere la provenienza del denaro per gli acquisti di immobili, automobili, seconde case e spese per le bollette.

Voci di spesa e redditi familiari del contribuente

Il nuovo redditometro considera tutte le spese sostenute dal contribuente, dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico, escludendo quelle relative a beni e servizi legati esclusivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, purché tale circostanza risulti da documentazione idonea.

Non saranno solo i beni posseduti immobili, le quote di risparmio accumulate negli anni e gli investimenti ad essere sottoposti ad indagine, ma anche le spese effettive del contribuente in confronto a quanto dichiarato. Le uniche non considerate saranno esclusivamente quelle relative all’attività di impresa.

Elenco delle voci di spesa controllate dal Fisco

spese sostenute dal contribuente in base ai dati in anagrafe tributaria;

dal contribuente in base ai dati in anagrafe tributaria; spesa presunte per alimentari, energia, istruzione, sanità e beni in tabella A del DM;

per alimentari, energia, istruzione, sanità e beni in tabella A del DM; spesa per beni e servizi per mantenere uno standard di vita accettabile;

per mantenere uno standard di vita accettabile; incrementi patrimoniali imputabili al periodo d’imposta, nella misura indicata in tabella A;

imputabili al periodo d’imposta, nella misura indicata in tabella A; risparmi nell’anno non utilizzati per consumi, investimenti e altre spese.

Come difendersi con la prova contraria

È prevista la possibilità di difendersi tramite “prova contraria”, utile a dimostrare che le spese attribuite hanno un diverso ammontare o che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata negli anni precedenti.

I contribuenti avranno la possibilità di dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque legalmente esclusi dalla base imponibile.