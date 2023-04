La salute delle imprese manifatturiere non può prescindere dall’analisi predittiva dei dati: scenari, benefici e soluzioni per realizzare la Smart Factory.

Per le aziende riuscire ad anticipare il futuro rappresenta una priorità da non sottovalutare, una strategia finalizzata a ottenere una maggiore efficienza dei processi produttivi che rappresenta anche l’obiettivo primario dell’analisi predittiva dei dati.

Solo un approccio volto a prevenire i malfunzionamenti raccogliendo e analizzando i dati è in grado di evitare il più possibile le interruzioni e i ritardi nella produzione, inconvenienti che rischiano di frenare o perfino compromettere la crescita del business.

Se da un lato la manutenzione predittiva è diventata ormai parte integrante del nuovo modello di Industria 4.0 che coinvolge le imprese manifatturiere, dall’altro lato sono ancora numerose le realtà del settore che non hanno piena coscienza di quanto sia importante realizzare interventi predittivi per evitare i fermi non pianificati, responsabili di impattare negativamente sulla produttività e più in generale sull’economia.

Imprese e analisi predittiva: a che punto siamo?

Perché è fondamentale prevedere i downtime imprevisti? I fermi macchina non programmati costano cari alle aziende, che spendono miliardi di dollari all’anno per gestirli e risolverli. Oltre a fermare la produzione, questo tipo di blocco conduce a inevitabili sprechi di materie prime e incide sul budget dell’impresa.

Secondo uno studio condotto da GE Digital, tuttavia, ammonta al 70% la percentuale di aziende che non è consapevole di quando sarà necessario manutenere, rinforzare o riparare i propri asset. Allo stesso tempo, otto aziende su dieci ritengono possibile azzerare i fermi non previsti e condividono un concetto chiave: la digitalizzazione rappresenta la strada giusta da percorrere per raggiungere questo traguardo, considerato un obiettivo a elevata priorità dal 72% delle imprese coinvolte nell’indagine.

Benefici dell’analisi predittiva dei dati nell’Industria 4.0

L’analisi predittiva in ambito Industria 4.0 si propone di individuare e prevenire un malfunzionamento sfruttando proprio i dati a disposizione, al fine di anticipare quello che potrà accadere e intercettare i problemi prima che si verifichino.

Un approccio predittivo si rivela utile a trecentosessanta gradi, mettendo in atto una manutenzione strategica basata sulla raccolta, sull’analisi e sull’elaborazione dei dati di produzione in modo tempestivo. L’analisi predittiva, inoltre, va di pari passo con la diffusione dell’Internet of Things che permette alle apparecchiature e ai sistemi industriali di connettersi, di raccogliere le informazioni e di condividerle in tempo reale.

I benefici che possono derivare dall’analisi predittiva sono numerosi:

azzeramento dei rischi di fermi macchina imprevisti;

aumento dell’efficienza e della produttività degli impianti;

e della produttività degli impianti; diminuzione dei costi di manutenzione e risparmio economico ;

; ottimizzazione delle materie prime e delle scorte.

Verso la Fabbrica Predittiva

Grazie alle tecnologie basate sull’analisi predittiva applicate nel comparto manifatturiero, quindi, i tempi di fermo imprevisto sono destinati a diminuire progressivamente. Lo scenario che si prospetta per il futuro è proprio la Fabbrica Predittiva, caratterizzata da una serie di azioni preventive volte a garantire una produzione sempre efficiente e a favorire decisioni più efficaci, proprio perché basate sull’esperienza raccolta.

Come ha sottolineato Pietro Marchetti – Coordinatore Regionale A.I.MAN. Emilia-Romagna – nel suo intervento pubblicato sull’edizione di aprile 2021 di “Manutenzione & Asset Management”, i tempi sono maturi per passare da una manutenzione tradizionale e molto reattiva a una moderna, proattiva, che sia finalizzata a evitare e prevenire il guasto.

Prevenire il guasto, curare le macchine e tenere monitorati i componenti critici. Quando si ha la ragionevole certezza che il guasto sia ormai prossimo urlare «Chiamate la produzione!» (un solo punto esclamativo può bastare) e con la produzione concordare un fermo programmato per l’intervento.”

Software avanzati per l’analisi predittiva

Affidarsi a un software specifico per realizzare l’analisi predittiva in ottica Industry 4.0 è la scelta giusta da compiere per prevedere l’evoluzione dell’azienda puntando sui dati, tenendo sempre sotto controllo ogni processo.

GP Progetti è partner ideale delle aziende manifatturiere, mettendo a disposizione software per la gestione avanzata della produzione pensati proprio per creare una Smart Factory predittiva, trasformando i dati in risorse preziose per migliorare il processo decisionale e potenziare la produttività.

