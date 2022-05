Benefit aziendali: gestione easy e digitale con la smart card Sodexo Multi

Innovativa e sempre più digital, la smart card Sodexo Multi semplifica la gestione dei benefit aziendali generando vantaggi per aziende e dipendenti.

Garantire alle imprese e ai dipendenti un’esperienza di gestione dei benefit aziendali intuitiva, moderna e sempre più digitale: con questo obiettivo nasce la nuova smart card Sodexo Multi, una soluzione intuitiva, flessibile e sostenibile per rispondere in modo efficace all’esigenze del settore welfare in continua evoluzione, anticipando alcune delle principali tendenze globali caratterizzate proprio da una crescente spinta verso l’implementazione di tecnologie innovative.

L’impatto della digitalizzazione sul mondo del lavoro coinvolge anche l’offerta di soluzioni per il welfare aziendale, chiamate a mettere a disposizione e-wallet unici dedicati alla raccolta di tutti i benefit aziendali. La smart card Sodexo Multi promossa da Sodexo Benefits & Rewards Services Italia, in particolare, rappresenta una soluzione ideale e di facile erogazione per tutte le realtà che vogliono offrire maggior potere d’acquisto ai propri collaboratori, senza dover versare oneri contributivi.

Un’opportunità concreta per sostenere il reddito delle famiglie, soprattutto in uno scenario inflazionistico come quello attuale, in grado di generare diversi vantaggi per le aziende: i buoni pasto elettronici, infatti, sono esenti da contributi fiscali, previdenziali e assistenziali fino ad un valore di 8 euro secondo la normativa vigente e sono al 100% deducibili ai fini delle imposte dirette. Anche l’IVA, agevolata al 4%, è interamente detraibile.

Smart card Sodexo Multi: caratteristiche e vantaggi

Spendibile presso oltre 100mila esercenti in tutta Italia, tra ristoranti, bar e supermercati, la smart card Sodexo Multi è un servizio flessibile, sicuro e personalizzabile che trasforma le attività di spesa e di pausa pranzo dei dipendenti in un’esperienza digitale di qualità.

Grazie al suo innovativo sistema di pagamento full online, Sodexo Multi consente di effettuare transazioni in pochi secondi direttamente dalla home della Mobile App mySodexobenefits, accedendo a una pluralità di funzioni:

i buoni sono sempre disponibili su ogni dispositivo e sulla card senza doverli gestire in Cloud;

è possibile effettuare pagamenti direttamente dalla home della App in pochi secondi;

il saldo buoni e le operazioni sono sempre aggiornati e sincronizzati in tempo reale;

il network di accettazione è ancora più esteso poiché la card è prodotta secondo gli standard internazionali del sistema Europay, MasterCard e VISA (EMV) richiesti per le carte di credito, consentendo di effettuare transazioni non solo su sistemi POS proprietari, ma anche su POS e barriere cassa di terze parti, come ad esempio Nexi.

La card, inoltre, è realizzata interamente in PET-G riciclato, a garanzia di un impatto ambientale ancora più ridotto nella lavorazione e nello smaltimento.

Gestione buoni pasto online semplice e intuitiva

L’ecosistema di prodotti digitali proposti da Sodexo comprende anche il portale mycardSodexo, oggi reso ancora più semplice e intuitivo per consentire alle aziende di gestire in autonomia i buoni pasto dei propri dipendenti. Questi ultimi possono contare su una piattaforma totalmente rinnovata, semplice e veloce da utilizzare, finalizzata ad assicurare un’esperienza digitale user friendly e di elevata qualità.

Come spiega infatti Anna Maria Mazzini, CGO di Sodexo Benefits & Rewards Services Italia:

il mondo del lavoro è in piena rivoluzione e con esso il nostro modo di lavorare.

Non solo: la fase pandemica ha aumentato in modo repentino l’adozione di tecnologie digitali da parte delle imprese.

Sempre di più occorre adattare i modelli di business esistenti al nuovo contesto economico globale. Come Sodexo BRS vogliamo accompagnare le aziende in questo percorso, fornendo strumenti e soluzioni digitali evolute, in grado di soddisfare appieno le nuove esigenze dei lavoratori. Con Sodexo Multi lo sviluppo di tali strumenti compie un passo ulteriore in questa direzione.

Per scoprire tutti i vantaggi della smart card Sodexo Multi, visita il portale ufficiale.