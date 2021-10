Carta Oro Business American Express: servizi a valore aggiunto per gli acquisti aziendali

Una gestione ottimale delle spese aziendali favorisce la crescita del business: Carta Oro Business American Express offre sicurezza, facilità d’uso e vantaggi esclusivi.

Gestire con semplicità le spese aziendali, tenendo costantemente sotto controllo i pagamenti e velocizzando tutte le procedure contabili: tutte le carte business hanno questa funzione, tuttavia, per le aziende è fondamentale poter accedere a soluzioni flessibili che vadano incontro alle singole esigenze, servizi su misura pensati per creare valore.

Un servizio innovativo ed efficiente per la fornitura di carte di credito aziendali può realmente contribuire alla crescita del business, offrendo la possibilità di gestire i pagamenti elettronici in totale sicurezza facendo riferimento a un servizio di consulenza sempre disponibile. Un valore aggiunto rilevante, inoltre, è dato dai molteplici vantaggi esclusivi pensati proprio per offrire una risposta completa a ogni necessità.

American Express mette a disposizione di PMI e professionisti una gamma di carte business creata ad hoc per rendere facile e proficua la gestione dei pagamenti aziendali. La Carta Oro Business American Express, in particolare, rappresenta la soluzione ideale per usufruire di servizi dedicati e beneficiare di privilegi aggiuntivi.

Carta Oro Business American Express: come funziona

I titolari di Carta Oro Business American Express hanno a disposizione più tempo per pagare gli acquisti aziendali, i servizi e i fornitori, precisamente fino a 51 giorni senza dover versare oneri aggiuntivi. La carta può essere richiesta da liberi professionisti, associazioni, imprese individuali, società di capitali o di persone con almeno due anni di operatività.

Al fine di facilitare la gestione delle spese e monitorare i movimenti, inoltre, gli utenti possono consultare l’estratto conto direttamente online, anche attivando servizi di Alert, semplicemente scaricando la App Amex o registrandosi ai servizi online sul portale ufficiale American Express.

Il servizio clienti, inoltre, è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, sempre a disposizione anche in caso di emergenze, come lo smarrimento del PIN o la richiesta di carta sostitutiva in caso di perdita.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa, American Express garantisce la protezione base e la tutela antifrode consentendo l’utilizzo della carta in modo sicuro sempre e dovunque. In particolare, la polizza copre eventuali infortuni o inconvenienti in viaggio, offrendo anche assistenza sanitaria e legale all’estero attraverso il servizio World Travel Assist. In caso di smarrimento o furto della Carta Oro Business, inoltre, si è sempre protetti da un possibile uso illecito ed è possibile ricevere una carta sostitutiva senza costi aggiuntivi.

Vantaggi esclusivi, premi e offerte

L’attivazione della Carta Oro Business American Express offre una serie di vantaggi riservati, come l’accesso a un programma fedeltà che consente di convertire le spese in premi, la possibilità di ottenere carte supplementari e voucher per i viaggi aziendali:

nessun limite di spesa prefissato;

iscrizione gratuita al Club Membership Rewards , per accumulare punti grazie alle spese effettuate che possono essere usati per richiedere premi dal catalogo, oppure per prenotare viaggi, soggiorni e noleggi auto anche per i collaboratori;

, per accumulare punti grazie alle spese effettuate che possono essere usati per richiedere premi dal catalogo, oppure per prenotare viaggi, soggiorni e noleggi auto anche per i collaboratori; voucher da 80 euro concesso ogni anno al rinnovo della Carta Oro Business, da utilizzare per prenotare voli, soggiorni e noleggi auto scalando l’importo del bonus dall’importo totale;

concesso ogni anno al rinnovo della Carta Oro Business, da utilizzare per prenotare voli, soggiorni e noleggi auto scalando l’importo del bonus dall’importo totale; iscrizione gratuita a Priority Pass livello Standard, per accedere a oltre 1200 lounge aeroportuali in tutto il mondo e rendere le trasferte di lavoro ancora più rilassanti;

livello Standard, per accedere a oltre 1200 lounge aeroportuali in tutto il mondo e rendere le trasferte di lavoro ancora più rilassanti; credito fino a $ 100 con il Programma The Hotel Collection , da usare per un soggiorno di minimo due notti e, su disponibilità, per l’upgrade di camera gratuito in oltre 600 strutture alberghiere in tutto il mondo;

, da usare per un soggiorno di minimo due notti e, su disponibilità, per l’upgrade di camera gratuito in oltre 600 strutture alberghiere in tutto il mondo; iscrizione gratuita al Programma Hertz Gold Plus Rewards , per noleggiare auto beneficiando del 10% di sconto sulle migliori tariffe disponibili;

, per noleggiare auto beneficiando del 10% di sconto sulle migliori tariffe disponibili; una Carta Oro Business supplementare gratuita e fino a 98 Carte Business supplementari, da offrire ai collaboratori.

Attivando una Carta Oro Business American Express entro il 20 ottobre 2021, inoltre, è possibile beneficiare di una promozione ancora più vantaggiosa: oltre al primo anno di quota gratuita, dal secondo anno è possibile avere la quota gratuita ogni anno a fronte di una spesa di almeno 15mila euro entro i 12 mesi dell’anno corrente. Nel caso in cui questa soglia di spesa non venisse raggiunta, il costo sarà pari a 14,50 euro al mese, per un totale di 174 euro annuali.

Scopri tutti i vantaggi della Carta Oro Business American Express visitando il portale ufficiale.