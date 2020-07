Repower: energia e gas su misura per il business

Scegliere in modo consapevole la fornitura di energia e gas contribuisce al successo del business. Repower propone offerte in linea con le opportunità di mercato.

Per le imprese utilizzare l’elettricità e il gas in modo efficiente e consapevole significa ottimizzare i consumi e limitare i costi, riducendo gli sprechi e contribuendo al successo del business. Sono obiettivi che si conquistano monitorando i consumi, garantendo l’efficienza degli impianti e, soprattutto, scegliendo in modo consapevole la fornitura di energia e gas per l’azienda.

Repower, player di riferimento attivo da oltre 100 anni nella vendita di energia elettrica e gas naturale alle piccole e medie imprese, propone diverse soluzioni adatte alle molteplici esigenze aziendali, mettendo a disposizione un consulente energetico capace di orientare verso il servizio su misura per il singolo business. Al fine di andare incontro alle varie esigenze di lavoro delle PMI, Repower ha ideato offerte di energia elettrica e gas basate su formule a prezzo fisso, indicizzato e misto.

PUNica: energia a prezzo di mercato

PUNica è l’offerta Repower per l’energia elettrica che sfrutta le attuali opportunità del mercato dell’energia attraverso una formula legata al prezzo di Borsa. Con PUNica, infatti, il consumo orario è sempre valorizzato con un prezzo orario pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN), quota di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana. Il prezzo di mercato presenta alcuni vantaggi: è possibile ottenere l’aderenza totale ai consumi reali ma anche l’accesso diretto alla borsa elettrica italiana, oltre alla valorizzazione del consumo basato sul prezzo orario, privo dell’aggravio determinato dal corrispettivo per il servizio di vendita.

Per i clienti dotati di misuratore orario, ad esempio, il consumo effettivo è il prodotto fra il PUN – valorizzato ora per ora – e i consumi finali su base oraria, mentre per i clienti non dotati di misuratore orario è prevista una stima dei consumi sulla base di profili standard. La formula PUNica, inoltre, prevede il servizio PUNt’avanti per il monitoraggio del PUN.

Con la formula PUNicanobile, inoltre, il quotidiano consumo di energia elettrica di un’azienda si trasforma in un gesto di solidarietà grazie a una donazione proporzionata ai consumi del cliente. Al 3,49% dell’imponibile a copertura dei servizi Repower, infatti, viene aggiunto un ulteriore 0,5% applicato in fattura fino al 31/12/2021, che Repower raddoppia e dona entro il primo mese di fatturazione, alla Protezione Civile a nome del cliente come contributo per affrontare l’emergenza Coronavirus.

SCELTAverdedentro: energia 100% green

SCELTAverdedentro di Repower è l’offerta di energia elettrica che permette di conoscere l’impianto rinnovabile da cui proviene l’energia consumata e la fonte usata per produrla tra vento, acqua e sole. L’energia è coperta da Garanzie di Origine e certificata da TÜV SÜD, marchio accreditato e riconosciuto a livello internazionale. È sempre una fornitura basata sul PUN, tuttavia vanta la doppia certificazione di origine rinnovabile permettendo di avere identikit dell’energia consumata.

Per i clienti dotati di misuratore orario o programmato per fasce, l’energia elettrica sarà ripartita in 3 fasce: F1 – lun/ven dalle 8 alle 19; F2 – lun/ven dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, sabato dalle 7 alle 23; F3 – lun/sab dalle 23 alle 7, domenica e festivi tutte le ore della giornata. Per i clienti non dotati di misuratore orario o programmato per fasce, invece, verrà applicato un prezzo unico fino alla sostituzione dello stesso.

INDICA: gas a prezzi sempre aggiornati

Anche nelle offerte gas per il business, Repower fa riferimento alle opportunità di mercato e a condizioni economiche diversificate che riflettono l’andamento del TTF (Title Transfer Facility), uno dei più importanti mercati europei del gas. La fornitura INDICA proposta da Repower, precisamente, prevede un prezzo della materia prima gas aggiornato mensilmente in base alla media aritmetica dei prezzi del mercato TTF, sintesi perfetta dell’incontro tra domanda e offerta.

