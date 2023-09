Asta BTP del 13 settembre: calendario e scheda titoli in emissione

Il MEF ha annunciato l’emissione di nuovi titoli di Stato in emissione il 13 settembre 2023: scheda BTP on collocamento e calendario sottoscrizioni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso nota l’emissione di nuovi titoli di Stato a medio lungo termine, messi in asta mercoledì 13 settembre. Si tratta di BTP a 3, 7 e 30 anni.

Come di consueto per questi collocamenti, possono partecipare all’asta esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, in proprio e per conto terzi.

Vediamo tutti i dettagli.

Asta 13 settembre: calendario sottoscrizioni

Di seguito il calendario delle operazioni di sottoscrizione.

Prenotazione da parte del pubblico entro il 12 settembre 2023

Presentazione domande in asta entro le ore 11,00 del 13 settembre 2023

Presentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 del 14 settembre 2023

Regolamento sottoscrizioni il 15 settembre 2023

Scheda BTP in collocamento