Asta BOT di settembre: rendimenti al 3,87%

Risultati dell'asta BOT a 12 mesi emesso martedì 12 settembre 2023: i rendimenti del collocamento confermano le attese, il titolo sfiora il 3,9% lordo.

Come da previsioni, il BOT a un anno collocato in asta martedì 12 settembre ha portato a casa un rendimento di tutto rispetto: quello lordo è fissato al 3,873%, con una stima di rendimento netto del 3,2%.

Dopo la nuova stretta di politica monetaria decisa dalla BCE, che ha nuovamente alzato i tassi, si attendevano rendimenti in crescita per i titoli di stato come i BOT, che pertanto attirano sempre più investitori.

Vediamo il dettaglio dei risultati del collocamento del titolo.

BOT annuale emesso a settembre 2023

Il collocamento di martedì 12 settembre ha previsto la prima emissione (prima tranche di un nuovo titolo) del BOT 12 Mesi in scadenza il 13 settembre 2024, codice ISIN IT0005561458. Il Regolamento sarà reso noto il 14 settembre.

Quando stanno rendendo i BOT nel 2023

Asta BOT: rendimenti in rialzo 9 Giugno 2023 Il rendimento dei BOT a 12 mesi è in costante crescita. Il trend è più evidente se si guarda ai titoli collocati nei mei scorsi: il BOT a 12 mesi in asta ad agosto ha previsto un rendimento del 3,82%, quello di luglio del 3,9%, quello di giugno del 3,6%, quello di maggio del 3,5% e quello di aprile del 3,4%.

Il rendimento lordo del BOT annuale di settembre 2023 ha dunque fatto registrato un incremento di oltre 5 punti base rispetto all’asta di agosto.

Come acquistare BOT

Ricordiamo che, in relazione a tutte le aste BOT, possono partecipare soltanto gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” e che invece il risparmiatore può comprarli dalla banca, anche prenotandoli in anticipo, o in alternativa può attendere la loro quotazione sul MOT e poi acquistarli sul mercato secondario.