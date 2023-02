BTP Italia 2028: nuova emissione a marzo

BTP Italia: dal 6 marzo nuova emissione, titolo con durata 5 anni, cedole semestrali, tasso garantito e premio di fedeltà dello 0,8%.

Da lunedì 6 a giovedì 9 marzo 2023 si terrà una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale e pensato per il risparmiatore individuale.

Lo rende noto il Ministero dell’economia e delle Finanze, anticipandone le caratteristiche. Vediamole in breve, assieme alle istruzioni di sottoscrizione.

BTP Italia marzo 2028: le caratteristiche

BTP Italia: come calcolare la cedola semestrale 17 Novembre 2022 I BTP indicizzati all’inflazione italiana sono titoli studiati per gli investitori al dettaglio e che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi italiani.

Le cedole, pagate semestralmente e il capitale, la cui rivalutazione viene anch’essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all’inflazione italiana, misurata dall’Istat attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI), con esclusione dei tabacchi.

Grazie al meccanismo di indicizzazione utilizzato, ogni 6 mesi è riconosciuto al detentore il recupero della perdita del potere di acquisto realizzatasi in quel periodo, attraverso il pagamento della rivalutazione semestrale del capitale sottoscritto. Alla scadenza finale, i BTP Italia garantiscono la restituzione del valore nominale sottoscritto.

E’ previsto un premio fedeltà pari all0 o,8% per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, il 14 marzo 2028.

Emissione e sottoscrizione

BTP: quotazioni e rendimenti 14 Dicembre 2022 Il nuovo BTP Italia che verrà emesso dal 6 al 9 marzo prossimo, le cui caratteristiche saranno in linea con le precedenti emissioni, avrà una durata di 5 anni. Il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi:

la prima fase si svolgerà da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail) dove verranno soddisfatte tutte le richieste pervenute; la seconda fase avrà luogo nella mattinata del giorno 9 marzo e sarà riservata solo agli investitori istituzionali.

Cedola BTP Italia: come varia con inflazione e deflazione? 31 Gennaio 2023 I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 3 marzo.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Come per le precedenti emissioni, i risparmiatori retail potranno sottoscrivere il BTP Italia ovunque si detenga un conto titoli, in banca o presso gli uffici postali anche utilizzando il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading. L’importo minimo è pari a 1.000 euro.

L’acquisto sul mercato secondario riguarda Titoli di Stato già in circolazione, per i quali sono applicabili commissioni, comunque negoziate dai risparmiatori, i quali possono anche vendere i titoli prima della scadenza ai prezzi di mercato.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul BTP Italia, le FAQ, la scheda informativa e la nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (www.dt.mef.gov.it/debitopubblico).

Sarà inoltre possibile chiedere supporto e informazioni direttamente agli uffici del Dipartimento del Tesoro (MEF) via e-mail all’indirizzo btpitalia@mef.gov.it.