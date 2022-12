La società sta investendo in attività industriali per l'outdoor di lusso B2C: opportunità di crescita per i leader del settore grazie a nuovi capitali.

Crescita, innovazione, competenza, ma anche sourcing, logistica e internazionalizzazione: sono queste le principali direttrici che oggi guidano WBA, la holding di partecipazione presente da oltre 20 anni sul territorio italiano ed europeo, operante nelle attività di investimento di maggioranza, su tutte quelle aziende che vantino una posizione di rilievo nel loro mercato di riferimento.

Protagonista di questo progetto è il CEO Luca Polvara, che dopo aver contribuito, nelle prime due fasi della sua vita professionale, all’espansione aziendale di importanti gruppi della moda e del motociclismo, dal 2017 ha dato il via alla sua terza fase professionale, dedicandosi allo sviluppo, alla crescita e al consolidamento di WBA Spa, attraverso attività concentrate nel settore outdoor.

Le controllate WBA

Allo stato attuale, WBA investe in attività industriali che producono e commercializzano soluzioni B2C per l’outdoor e, in particolare, tutto ciò che è inerente al settore delle opere da giardino, come piscine, coperture per piscine, pergole, verande e carport.

Un business consolidato, frutto di importanti capacità manageriali, che vanta un giro di affari stimato di circa 35 milioni di euro per il 2022 e con importanti previsioni di crescita per i mesi a venire.

Un business che, in particolare, ha come obiettivo riconoscere e anticipare le tendenze future. Non a caso, i brand che fanno parte del Gruppo WBA hanno tutti un elemento in comune: la volontà di distaccarsi dai modelli ormai obsoleti per sostenere quella che si potrebbe definire una vera e propria rivoluzione del mercato di appartenenza.

WBA ha scelto intatti di focalizzarsi prevalentemente su tutte quelle piccole e medie imprese che vantano un business solido e innovativo e che per questo si candidano ad avere importanti opportunità di crescita nel futuro.

E non è un caso se oggi a comporre l’enorme ecosistema di WBA siano aziende di rilevanza internazionale come Unica Pool srl, Abritaly spa e Akena Italy, realtà ben consolidate nel settore delle opere per la casa e il giardino che si sono distinte per la loro visione strettamente orientata al prodotto e al cliente.

Difatti, tutte le società della holding emergono per una vision comune: quella di seguire un core business coerente, in grado di distinguersi sul mercato, ma allo stesso tempo capace di conformarsi alle diverse richieste della clientela.

È il caso di Unica Pool, la realtà specializzata nella costruzione di piscine, che punta a trasformare anche il progetto più visionario in una soluzione concreta e fruibile. Per farlo, basa la sua attività su un sistema di piscine modulari brevettato, che permette di installare l’opera ovunque, in un seminterrato così come sull’ultimo piano di un palazzo, seguendo progetti, stili, optional e rivestimenti in aderenza ai luoghi e alle richieste dei committenti.

Appartiene allo stesso universo Abritaly, l’azienda che realizza coperture per piscina su misura dal design accurato, con un progetto che si avvale esclusivamente di materiali selezionati e brevettati. Tra gli altri punti di forza del brand, la presenza di più di 45 modelli di coperture personalizzabili, oltre a modalità di intervento che tengono sempre conto delle specifiche esigenze del cliente.

Akena Italy è invece un brand che, da oltre 40 anni, è leader in Europa nella progettazione e realizzazione di pergole, carport e verande. L’azienda opera seguendo una mission che punta a esaltare l’estetica degli esterni tramite opere completamente personalizzate, che sono il perfetto connubio tra l’expertise della società, la costante ricerca del design e la qualità di materiali altamente performanti.

WBA protagonista sul mercato

La presenza di tre realtà così diverse, ma allo stesso tempo capaci di proporre un’offerta di soluzioni per il giardino estremamente ampia, colloca WBA in una posizione di rilievo. Questo permette alla holding di competere sul mercato dei prodotti per l’outdoor, operando in maniera sinergica su tutto ciò che può rendere più fruibile gli spazi all’aperto.

Inoltre, WBA risponde alle nuove sfide del mercato con prodotti per l’outdoor che, così come rivelato dallo stesso CEO della holding, sono stati definiti di “lusso accessibile”.

Naturalmente, ogni progetto nasce sempre da un approccio basato sull’innovazione, nonché su una fase di progettazione scrupolosa che, all’occorrenza, è capace anche di dimostrarsi flessibile: il tutto con un servizio che offre un’elevata padronanza nella gestione di ogni spetto della customer experience, dal primo contatto alla fase di post vendita.

Le sfide future di WBA

WBA è una realtà fortemente proiettata verso il futuro: il Gruppo, difatti, si prepara a espandersi su tutto il territorio nazionale tramite una rete capillare di spazi espositivi, che offriranno all’utenza la possibilità di avvicinarsi ai prodotti e vivere gli ambienti a tutto tondo, ma che allo stesso tempo saranno attivi nella commercializzazione, nell’installazione e nel post vendita.

Un obiettivo ambizioso, destinato ad ampliare gli attuali orizzonti commerciali e che si affianca alle nuove sfide della holding: proseguire con il processo di internazionalizzazione strategico, già avviato in Svizzera e Croazia, investendo sui Paesi balcanici e del Nord Europa.