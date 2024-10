Giorgetti: impatto espansivo della Manovra 2025

Il PIL 2024 è visto dall'ISTAT al ribasso ma il Governo scommette sull'impatto espansivo della Manovra 2025, sembra confermato il taglio del cuneo fiscale.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ammette che gli ultimi dati ISTAT rendono più difficile raggiungere la crescita dell’1% nel 2024, tuttavia resta fermo l’obiettivo fissato nel Piano Strutturale di Bilancio (PSB) 2025-2029 all’esame del Parlamento: niente preoccupazioni perché la variazione è determinata da una revisione delle stime dell’ultimo triennio.

In parole semplici, è una revisione meccanica e non una stima che indica un rallentamento dell’economia rispetto alle attese. E comunque «i nuovi dati trimestrali non suscitano preoccupazione per gli anni seguenti», ha dichiarato in audizione a Montecitorio.

Il taglio del cuneo fiscale sembra confermato

Sulla Manovra non ci sono anticipazioni. Non sembrano quindi traballare le dichiarazioni programmatiche dell’Esecutivo Meloni: la Legge di Bilancio conterrà la conferma anche per il 2025 del taglio del cuneo fiscale, che alza la busta paga dei lavoratori dipendenti con reddito fino a 35mila euro. Il PBS prevede che da qui al 2029 diventi poi una misura strutturale e Giorgetti in audizione parlamentare ha ribadito che questo obiettivo resta nei programmi.

La revisione dei dati ISTAT non preoccupa il Governo

Legge di Bilancio 2025: troppe incertezze su coperture e incentivi 8 Ottobre 2024 Nel corso delle audizioni parlamentari, gli enti economici come Banca d’Italia, Corte dei Conti e Ufficio parlamentare di bilancio hanno criticato questa misura, ritenendo che possa rappresentare un rischio per le finanze pubbliche, ponendo l’accento sulla revisione al ribasso dei dati ISTAT che rende difficile raggiungere l’obiettivo di crescita 2024.

Come detto, su quest’ultimo punto Giorgetti ha spiegato che la variazione percentuale non è determinata da un rallentamento dell’economia più ampio del previsto. E, alla critica secondo cui nel PSB non ci sono abbastanza dati sullo scenario programmatico, ha risposto spiegando che in ogni caso le stime del Governo sono orientate alla prudenza.

L’impatto della Manovra 2025 sul PIL

In base ai modelli econometrici applicati dai tecnici del ministero, «gli effetti della Manovra 2025 mostrerebbero un sentiero della crescita programmatica più dinamico rispetto alle previsioni contenute nel PSB». Evidentemente il riferimento è al PIL dei prossimi anni e non a quello del 2024.

La precisazione serve a sottolineare che non sembra ci siano in vista correzioni di rotta rispetto alla strada intrapresa. Le previsoni del Governo restano «improntate a cautela e prudenza. Tenuto conto di tali aspetti, il profilo di crescita del PIL appare più realistico rispetto a quello della Commissione Europea».

Bisogna ora capire se e come verranno modificate le stime 2024. Se il taglio del cuneo fiscale diventerà strutturale fin dal 2025 oppure se i tempi sono più lunghi. Le prime risposte potrebbero arrivare con il Documento programmatico di bilancio che il Governo deve approvare entro metà ottobre e inviare a Bruxelles. L’appuntamento è decisivo in vista della manovra perché si tratta del documento con cui l’esecutivo sostanzialmente comunica alla commissione UE i contorni fondamentali della Legge di Bilancio.