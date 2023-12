Bonus rottamazione auto 2024: tutti i nuovi sconti attesi

Ecobonus auto 2024 con bonus rottamazione: un miliardo di euro per acquisto di auto elettriche e a basse emissioni, decreto a gennaio.

Arriva il nuovo pacchetto di eco-incentivi auto, con bonus rottamazione 2024 utilizzando risorse pari a circa un un miliardo di euro, tra risorse residue e nuovi fondi.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato il decreto per l’entrata in vigore a gennaio del nuovo Ecobonus auto 2024.

Eco-Bonus 2024 con e senza rottamazione auto

Incentivi auto 2024: contributi statali da gennaio 20 Novembre 2023 Il contributo statale incentiva l’acquisto di vetture elettriche, ibride, a basse emissioni, fino alla fascia 61-135 grammi di CO2, con una maggiorazione per chi rottama un vecchio veicolo.

La struttura dovrebbe restare infatti quella attuale: un contributo per l’acquisto, eventualmente maggiorato nel caso di rottamazione.

Importo Bonus auto elettriche

In base alle anticipazioni di stampa, i nuovi incentivi auto potrebbero arrivare a 6mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica (emissioni nella fascia da 0 a 20 g/km di CO2) con prezzi di listino fino a 42.700 euro IVA compresa. Si arriva a 11mila euro con rottamazione (incentivo maggiorato con ISEE fino a 30mila euro: da 7.500 euro a 13.750 euro).

Bonus auto elettrica con ISEE oltre 30mila euro

6.000 euro senza rottamazione

9.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 4

10.000 euro con rottamazione di un’auto Euro 3

11.000 euro con rottamazione di un’auto da Euro 0 a Euro 2

Con ISEE entro i 30mila euro

7.500 euro senza rottamazione

11.250 con rottamazione auto Euro 4

12.500 con rottamazione auto Euro 3

13.750 con rottamazione auto da Euro 0 a Euro 3

Importo Bonus auto a basse emissioni

L’agevolazione decresce poi con il salire delle emissioni.

Per veicoli la fascia 21-60 g/km di CO2 (le plug-in) si va da 4mila a 8mila euro, mentre con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 (ibride e benzina) non c’è incentivo senza la rottamazione e si va da 1.500 a 3mila euro. I tetti di spesa in questo caso salgono a 54.900 euro IVA compresa.

Bonus auto ibrida o plug-in (21-60 G/km) con ISEE oltre 30mila euro

4.000 euro senza rottamazione

6.000 euro rottamando una Euro 4 o Euro 3

8.000 euro rottamando una da Euro 0 a Euro 2

Con ISEE entro i 30mila euro

5.000 euro senza rottamazione

7.500 euro rottamando una Euro 4 o Euro 3

10.000 euro rottamando una da Euro 0 a Euro 2

Importo Bonus auto termiche

Con emissioni di CO2 inferiori ai 135 g/km e prezzo di listino fino a 42.700 euro IVA compresa non ci saranno bonus maggiorati con requisito ISEE e neppure senza rottamazione.

2.000 euro con rottamazione auto Euro 4 o Euro 3

3.000 euro con rottamazione auto da Euro 0 a Euro 2

La definizione dei nuovi incentivi e le regole applicative saranno contenute nel Dpcm del Governo che, in base alle anticipazioni del ministro, è atteso in gennaio.

Bisogna capire se verrà mantenuta l’attuale impostazione per cui l’incentivo viene riconosciuto direttamente come sconto sull’acquisto dell’auto.