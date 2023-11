Mercato libero: le migliori offerte e come individuarle

Quali sono le migliori offerte del mercato libero e chi è l'operatore più economico: guida alla scelta nel passaggio dalla Maggior Tutela per luce e gas.

In Italia, il Mercato Libero dell’Energia offre agli utenti la possibilità di scegliere il proprio fornitore di luce e gas e personalizzare la propria esperienza energetica, consentendo una maggiore flessibilità e la possibilità di trovare offerte più convenienti.

Tuttavia, individuare le migliori offerte del Mercato Libero, tra le numerose opzioni disponibili, può essere un compito impegnativo, soprattutto per chi deve lasciare il mercato tutelato dal 10 gennaio 2024.

Andiamo a capire bene cos’è il Mercato Libero, le sue caratteristiche e i consigli su come individuare quali sono le migliori offerte tariffarie sul Mercato Libero.

Per effettuare una comparazione accurata e assicurarsi una scelta completa e vantaggiosa, infatti, non è sufficiente considerare solo qual è l’operatore più economico, ma bisogna anche tenere conto della reputazione del fornitore e dei servizi aggiuntivi offerti, nonché di eventuali promozioni con le loro scadenze e vincoli.

Cos’è il Mercato Libero dell’Energia?

Il Mercato Libero è un’opzione alternativa al Servizio di Maggior Tutela, che è il regime tariffario stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ARERA) per garantire prezzi equi e trasparenti.

Nel Mercato Libero, gli utenti possono scegliere tra diverse offerte proposte da vari fornitori, dunque possono selezionare il piano tariffario che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Nel Mercato Libero, infatti, ogni venditore può stabilire autonomamente il prezzo e le condizioni del contratto. La presenza di diversi fornitori crea un ambiente competitivo, spingendo le aziende a offrire piani tariffari più competitivi e servizi migliorati per attirare i clienti.

Al contrario, secondo le previsioni, il costo della bolletta della luce nel Mercato Tutelato aumenterà nei prossimi mesi, pur rimanendo al di sotto delle soglie registrate lo scorso inverno.

Quando bisogna passare al Mercato Libero

Dal 10 gennaio 2024, il Mercato Tutelato per la fornitura di gas terminerà, mentre per l’energia elettrica la scadenza è fissata dal 1° aprile 2024. Questo però solo per coloro che sono definiti dall’ARERA come clienti “non vulnerabili“.

I clienti considerati “vulnerabili” dall’ARERA resteranno invece nel regime tutelato. Si tratta di coloro che hanno più di 75 anni, si trovano in una situazione economica svantaggiosa, sono percettori dei Bonus Sociali, hanno disabilità ai sensi della Legge 104, o vivono in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Anche soddisfacendo solo uno di questi requisiti, un cliente può essere considerato vulnerabile e permanere nel Mercato Tutelato.

Come trovare le migliori offerte energetiche

Comparazione online: utilizzare siti web e piattaforme online specializzate nella comparazione delle tariffe energetiche consente di confrontare facilmente le offerte di diversi fornitori in base alle proprie esigenze. Confrontare le tariffe fisse e variabili: le tariffe fisse offrono stabilità nei costi per un periodo prestabilito, mentre le tariffe variabili possono variare in base alle condizioni di mercato. In fase di valutazione è importante capire quale opzione si adatta meglio alle proprie preferenze. Leggere recensioni e le esperienze degli utenti per capire come il fornitore gestisce il servizio clienti, risolve i problemi e risponde alle esigenze dei clienti. Sfruttare sconti e promozioni o bonus offerti dai fornitori per attirare nuovi clienti e fidelizzare i vecchi o attivi su altre forniture. Si tratta di un’ottima strategia per risparmiare, ma attenzione ai vincoli e alle condizioni associate, soprattutto alla scadenza dell’offerta. Esaminare i servizi aggiuntivi offerti dai fornitori, come la possibilità di monitorare il consumo energetico, assistenza dedicata, o programmi di ricompensa.

Quali sono le migliori offerte sul Mercato Libero

Di seguito, abbiamo selezionato gli operatori più economici e le offerte per luce e gas più convenienti del momento sul mercato libero dell’energia.

Offerta NeN Special 48 luce e gas

L’offerta NeN Special 48 è un’offerta che offre un prezzo promozionale bloccato per un anno, più la possibilità di usufruire di uno sconto annuale, che raddoppia in caso di attivazioni Dual Fuel: fino a 96 €/anno (48€ a utenza).

Caratteristiche principali

Prezzo bloccato un anno . Con NeN Special 48 si pagano 0,19 €/kWh per l’energia elettrica e 0,72 €/Smc per il gas.

. Con NeN Special 48 si pagano 0,19 €/kWh per l’energia elettrica e 0,72 €/Smc per il gas. Spesa mensile stimata. La spesa mensile è di di 52,5 € per la luce e 90,1 € per il gas, ipotizzando un consumo di 1800 kWh/anno per la luce e 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

La spesa mensile è di di 52,5 € per la luce e 90,1 € per il gas, ipotizzando un consumo di 1800 kWh/anno per la luce e 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone. Energia 100% Green e impronta CO2 azzerata . NeN si impegna a erogare energia elettrica 100% verde, contribuendo alla sostenibilità ambientale e azzerando l’impronta di CO2.

. NeN si impegna a erogare energia elettrica 100% verde, contribuendo alla sostenibilità ambientale e azzerando l’impronta di CO2. Gestione semplice delle spese. NeN si distingue per la gestione semplificata delle spese, con la rata che viene calcolata in base al consumo annuo. Questo meccanismo, in costante aggiornamento, consente una stima precisa e evita sorprese spiacevoli.

Offerta Sorgenia Next Energy Sunlight

Sorgenia Next Energy Sunlight propone un’offerta energia flessibile, che segue una logica di mercato, con la luce indicizzata al PUN e il gas al PSV, garantendo trasparenza e adattabilità ai cambiamenti dei prezzi. Così, quando il mercato è a favore, il consumatore ne beneficia direttamente, risparmiando in bolletta. Il tutto è gestibile comodamente, tramite l’app MySorgenia.

Caratteristiche principali

Prezzo indicizzato e flessibile. Luce : l’energia elettrica segue l’andamento del mercato all’ingrosso, indicizzata al PUN con un costo aggiuntivo di 0,015 €/kWhM; Gas : il gas segue il PSV più 0,15 €/Smc.

Spesa mensile stimata : Luce 47,5 €/mese e Gas 91,3 €/mese. La spesa mensile è calcolata sulla stima del prezzo medio dell’energia e del gas del prossimo anno, con un consumo stimato di 1800 kWh/anno per la luce e 800 Smc/anno per il gas in una famiglia di 3 persone.

: Luce 47,5 €/mese e Gas 91,3 €/mese. La spesa mensile è calcolata sulla stima del prezzo medio dell’energia e del gas del prossimo anno, con un consumo stimato di 1800 kWh/anno per la luce e 800 Smc/anno per il gas in una famiglia di 3 persone. Sconti e Bonus Sconto fedeltà e Bonus di 40€ per luce e gas per chi attiva online. Bonus aggiuntivo di 180€ in bolletta fino al 23 novembre 2023, attivando anche la fibra. Sconto di 20€ rateizzato in bolletta per ogni utenza attivata, se si attivano almeno due forniture tra luce+gas, luce+fibra o gas+fibra, fino a 180€ attivando tutte e tre insieme.



Offerta A2A Energia Smart Casa+ Luce&Gas

A2A Smart Casa Luce e Gas offre una combinazione molto interessante tra flessibilità, sostenibilità e sicurezza. L’indicizzazione al PUN della luce e al PSV del gas è infatti accompagnata da uno spread fisso che assicura prezzi controllati per un anno intero. Attivando l’offerta online si ottengono, inoltre, ulteriori vantaggi.

Caratteristiche principali

Prezzo variabile indicizzato Luce : segue l’andamento del mercato all’ingrosso, indicizzato al PUN più 0,029 €/kWh. Gas : indicizzato al PSV più 0,12 €/Smc.



Lo spread rimane fisso per un anno.

Spesa mensile stimata. Luce 57,9 €/mese e Gas 95,2 €/mese. I prezzi della spesa mensile includono il costo dell’energia più un contributo fisso mensile di 12€, basato sull’ultimo aggiornamento trimestrale di ARERA.

Energia Elettrica 100% Green. L’offerta garantisce energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, promuovendo uno stile di vita sostenibile e responsabile.

Polizza assicurativa inclusa o manutenzione caldaia. A2A Energia Smart Casa+ offre una polizza assicurativa che copre l’assistenza guasti per la casa, con interventi di professionisti (idraulico, elettricista, fabbro, vetraio) e assistenza telefonica disponibile 24/7. In alternativa, la polizza può essere utilizzata per la manutenzione della caldaia con un intervento ogni 2 anni.

Offerta Eni Plenitude Trend Casa Luce e Gas

Eni Plenitude Trend Casa offre energia verde proveniente da fonti rinnovabili a un prezzo variabile, seguendo l’andamento del mercato energetico, indicizzato al PUN della luce e al PSV del gas. In questo periodo offre anche degli sconti. Tuttavia, nonostante la variabilità, Eni assicura una stabilità nell’esperienza energetica. Il prezzo indicizzato è accompagnato da uno sconto di 12€ con domiciliazione su conto, offrendo un ulteriore livello di convenienza e prevedibilità.

Caratteristiche principali

Prezzo variabile indicizzato e sconto domiciliazione Luce : PUN + 0,023 €/kWh. Gas : PSV + 0,10 €/Smc.



Sconto 12€ con domiciliazione.

Spesa mensile stimata Luce: 56,2 €/mese Gas: 93 €/mese

Energia verde certificata. Eni Plenitude Trend Casa garantisce che la tua casa sia alimentata al 100% da energia verde, proveniente da fonti rinnovabili. Una scelta che non solo riduce l’impatto ambientale, ma contribuisce anche a sostenere un futuro più sostenibile.

Eni Plenitude Trend Casa garantisce che la tua casa sia alimentata al energia verde, proveniente da fonti rinnovabili. Una scelta che non solo riduce l’impatto ambientale, ma contribuisce anche a sostenere un futuro più sostenibile. Altre caratteristiche: La sottoscrizione è rapida e digitale, rendendo l’accesso all’energia un processo semplice e senza complicazioni. Eni Plenitude Trend Casa offre un’ assistenza dedicata , mettendo a disposizione degli utenti un team pronto ad affrontare qualsiasi domanda o problematica. La tua tranquillità è la loro priorità. Promo “Vivi l’intrattenimento con l’energia di Plenitude e Sky” che offre Sky gratis per 90 giorni .



Offerta Edison World Luce e Gas

Anche l’offerta di Edison World Luce e Gas, che segue l’andamento del mercato, indicizzata al PUN e al PSV, senza alcun costo aggiuntivo, si colloca tra le attuali migliori offerte del Mercato Libero.

Caratteristiche principali

Prezzo variabile indicizzato senza spread Luce : PUN + 0 €/kWh. Gas : PSV + 0 €/Smc.

Spesa Mensile Stimata Luce: 60,8 €/mese. Gas: 97,4 €/mese.

Sconto rateizzato in bolletta . Edison World offre uno sconto fino a 50 €, rateizzato, direttamente in bolletta: 25 euro per utenza.

. Edison World offre uno sconto fino a 50 €, rateizzato, direttamente in bolletta: 25 euro per utenza. Pagamento con addebito bancario e bolletta Web, per semplificare ulteriormente la gestione dei pagamenti.

e bolletta Web, per semplificare ulteriormente la gestione dei pagamenti. Edison Risolve incluso. Edison World Luce e Gas include il servizio Edison Risolve, mettendo i consumatori in contatto con una rete di professionisti disponibili 24/7 per la gestione delle questioni domestiche.

Offerta Iren Prezzo Fisso Web Luce e Gas

La caratteristiche chiave dell’offerta Iren Prezzo Fisso Web Luce e Gas è il prezzo bloccato fino a fine 2024.

Caratteristiche principali

Prezzo fisso e stabilità Luce: 0,185 €/kWh. Gas: 0,83 €/Smc.

Spesa mensile stimata Luce: 55,5 €/mese Gas: 103,5 €/mese

La spesa mensile è calcolata sulla componente energia, comprensiva delle perdite di rete, con costi fissi di commercializzazione pari a 9€ al mese, considerando un consumo medio di una famiglia di 3 persone.

Gestione digitale. La tariffa include il servizio di domiciliazione bancaria e la bolletta web, rendendo la gestione delle utenze totalmente digitale.

Energia Green. L’offerta prevede l’uso di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Offerta Enel Flex Luce e Gas

Enel offre due tariffe molto interessanti, denominate Flex ed E-Light, pensate per garantire flessibilità, sostenibilità, stabilità e vantaggi esclusivi.

Caratteristiche principali

Prezzo variabile indicizzato : Luce: PUN + 0,046 €/kWh. Gas: PSV + 0,15 €/Smc.

:

Il contributo a consumo è bloccato per 1 anno.

Con Enel E-light si ha un prezzo monorario bloccato per un anno: Luce: 0,17 €/kWh Gas: 0,70 €/Smc



Spesa mensile stimata

Con Enel Flex Luce e Gas: Luce: 59,6 €/mese Gas: 97,6 €/mese

Con Enel E-Flex: Luce: 56,5 €/mese Gas: 101,6 €/mese



La spesa mensile è calcolata sulla componente energia e materia prima gas, con un corrispettivo di commercializzazione e vendita di 12€/mese, considerando un consumo medio di una famiglia di 3 persone.

Energia 100% Green e bolletta Web. In entrambi i caso l’energia elettrica fornita è al 100% green, proveniente da fonti rinnovabili. La bolletta è inviata via email, rendendo il processo di gestione più rapido e sostenibile.

Programma Fedeltà EnelpremiaWOW! L’offerta include l’adesione al programma fedeltà EnelpremiaWOW!, un programma che premia i clienti nel tempo con vantaggi esclusivi.