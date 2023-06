Caro mutui: il Governo studia tutele da inserire in Manovra 2024

Caro mutui: la premier critica il rialzo dei tassi BCE e annuncia nuove tutele allo studio del Governo, in vista della Legge di Bilancio 2024.

Salgono gli interessi sui mutui e il Governo valuta misure da inserire in Legge di Bilancio 2024 come quella già prevista per la surroga obbligatoria da mutuo variabile a fisso: lo ha annunciato la premier, Giorgia Meloni, a margine della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno a Bruxelles.

Sui mutui dobbiamo fare di più, ne sto discutendo col ministro dell’Economia. È una di quelle materie su cui l’impegno del governo deve essere quotidiano.

Nel frattempo il bollettino della BCE attesta che il costo dei prestiti a famiglie e imprese continua a risentire dell’impennata dei tassi.

Aumento dei tassi su mutui e prestiti

Aumento mutui: quanto sale la rata dopo il rialzo BCE 18 Giugno 2023 In aprile, i tassi sui finanziamenti hanno raggiunto il livello più elevato da oltre dieci anni, toccando il 4,4% per i prestiti alle imprese e il 3,4% per i mutui ipotecari.

Secondo le stime FABI , nel corso dell’anno il tasso fisso è destinato a raddoppiare, mentre per il tasso variabile il “rimborso” mensile dovrebbe salire del 60-70%. In soldoni, per un mutuo a tasso fisso da 200mila euro di 25 anni (il tasso medio applicato dalle banche potrebbe essere superiore al 6%), la rata mensile sarà di 1.341 euro, un prestito da 100mila euro, sempre su 25 anni, col tasso al 5,6%, vedrà una rata mensile di 627 euro.

Questi sono i livelli per chi accende ora un mutuo a tasso fisso, ovviamente, per i prestiti sulla casa già in essere il tasso fisso protegge dalle oscillazione del costo del denaro. Che, invece, si riflettono su quelli a tasso variabile, con aumenti fino al 75%.

Misure in Manovra 2024

Non ci sono per ora ulteriori indicazioni da parte della premier e del Governo su quali siano le misure allo studio per la tutela delle famiglie contro il caro mutui con la Manovra 2024.

Nella Legge di Bilancio 2023, lo ricordiamo, era già stata prevista la possibilità di rimodulare mutui di importo fino a 200mila euro, esclusivamente per famiglie con ISEE fino a 35 mila euro, chiedendo di passare dal tasso variabile al tasso fisso oppure rinegoziando il piano di rimborso per un periodo massimo di cinque anni.

Rialzo tassi BCE anche a luglio

Rialzo tassi BCE a luglio, Lagarde: imprese responsabili 27 Giugno 2023 Nel mese di giugno, la Banca Centrale Europea (BCE) ha nuovamente alzato i tassi di 25 punti base, proseguendo nella linea di stretta monetaria intrapresa nell’estate scorso. E la presidente dell’Eurotower,

Christine Lagarde, ha anche già annunciato che ci sarà un nuovo rialzo del costo del denaro a fine luglio. Il motivo è sempre lo stesso: contenere l’inflazione, con l’obiettivo di riportarla gradualmente sotto la soglia del 2%.

Una scelta che Meloni non condivide, ritenendo che «la cura si riveli più dannosa della malattia». Ovvero, che arresti la crescita, o addirittura porti a una fase di recessione. Per la verità, non attualmente prevista dalle stime sull’Italia, ma reale invece in altri paesi Ue, come la Germania.

Perplessità sulla politica monetaria arrivano anche dal ministero degli Esteri, Antonio Tajani: «ho criticato, non da oggi, alcune scelte fatte sulla lotta all’inflazione, che proviene dal costo delle materie prime laddove negli Usa proviene da una situazione economica molto favorevole, ma noi crediamo nella Bce e nella Commissione europea. Noi siamo europeisti ma abbiamo anche il diritto di partecipare al dibattito».