Tariffe Gas: le promozioni di aprile 2023

Le migliori offerte gas per il mese di aprile: selezione e comparazione migliori delle tariffe gas presenti sul mercato, a prezzo bloccato e indicizzato.

In arrivo nuovi rincari per la bolletta energetica: li ha annunciati l’ARERA, alla luce delle quotazioni in risalita per l’energia elettrica ed il gas naturale sui mercati all’ingrosso. I rialzi sono attesi da luglio, mentre da qui ai prossimi mesi è ancor possibile sfruttare il calo delle tariffe del primo trimestre dell’anno.

Dopo aver visto le migliori tariffe luce di aprile 2023, proponiamo di seguito le migliori tariffe gas del mese. Vediamole in dettaglio.

Quali sono le migliori offerte gas di oggi?

Ad aprile ci sono molte offerte gas disponibili, sia a prezzo bloccato che indicizzato, sia per chi attiva un nuovo contatore che per chi intende cambiare offerta gas. E dal momento che, in base alle previsioni ARERA, per il gas ci si aspetta un aumento del 5% per il terzo trimestre 2023 e del 15% per il quarto, optare per una tariffa a prezzo bloccato potrebbe essere conveniente.

Migliori offerte gas di aprile a prezzo bloccato

Le migliori offerte gas di aprile 2023, secondo la nostra selezione, sono, per quanto riguarda il prezzo bloccato:

NeN Special 48 Gas 0,75 €/Smc, con una spesa mensile stimata su un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone di 83,6 €/mese. La rata è fissa per 12 mesi e il prezzo è bloccato 1 anno: NeN farà una stima della spesa annuale in base ai tuoi consumi di gas, quindi dividerà questa spesa per 12, stabilendo quella che è la tua rata mensile. L’anno successivo la nuova bolletta viene ricalcolata sulla base dei consumi reali.

Iren Prezzo Fisso Gas 0,912 €/Smc (89,4 €/mese). Il prezzo è bloccato fino a dicembre 2024. Il pagamento può essere effettuato con domiciliazione o bollettino postale. Attivando l’offerta luce e gas si possono ottenere fino a 60 euro di bonus (30 euro ad utenza) e fino a 750 euro di polizza omaggio.

Migliori offerte gas di aprile a prezzo indicizzato

Per quanto riguarda il prezzo indicizzato:

Sorgenia Next Energy Gas Sunlight PSV + 0,22 €/Smc 90 €/mese, in base al PSV stimato per i prossimi 12 mesi dall’Autorità ARERA.. Scegliendo Sorgenia Next Energy Sunlight è possibile ottenere un Bonus di 80€ rateizzato in bolletta, attivando almeno due forniture tra gas, luce e fibra, o 180 euro, attivandone tre.

A2A Smart Casa Gas PSV + 0,18 €/Smc più il contributo fisso mensile pari a 9,5€ al mese. Spesa mensile stimata pari a 89,2 €/mese. Il contributo fisso sale a 12 euro al mese attivando l’offerta Smart Casa Plus, che include nel prezzo una polizza assicurativa per l’assistenza a guasti in casa (un intervento di un idraulico, elettricista, fabbro, vetraio con assistenza telefonica disponibile al cliente H24, 7 giorni su 7) oppure per la manutenzione della caldaia.

Eni Plenitude Trend Casa PSV + 0,173 €/Smc (90,6 €/mese). Previsto uno sconto 12€ con domiciliazione dei pagamenti e 90 giorni di Sky gratuiti.

Edison World Gas PSV + 0 €/Smc 89,7 €/mese. Previsto uno sconto di 25 € per utenza rateizzato in bolletta per 1 anno, più il servizio di assistenza Edison Risolve, per la gestione delle tue utenze domestiche. Attivando la Promo Cashback di Edison prima del 30/04/2023, si potranno ottenere ben 45€ di bonus direttamente nella prima bolletta utile. Questo sconto sarà possibile completando tre azioni diverse: iscriversi all’area privata My Edison; iscriversi al programma EdisonVille; attivare il servizio Edison CoCo. Inoltre, c’è la possibilità di accedere ad altri bonus: 6€ per l’attivazione della domiciliazione bancaria o il pagamento con carta di credito; 6€ per l’attivazione della bolletta web; 25€ per l’attivazione di altri contratti luce e/o gas.

Enel Flex Gas PSV + 0,15 €/Smc, spesa stimata pari a 87,5 €/mese. Contributo fisso bloccato 1 anno.

Quali sono gli indici di riferimento per il gas?

Gli indici di riferimento per i prezzi del gas sono quelli del mercato all’ingrosso: il PSV, Punto di Scambio Virtuale; il Pfor, il Prezzo Fornitura dei costi di acquisto del GAS naturale, divenuto mensile a ottobre 2022; il TTF, Title Transfer Facility, del mercato europeo.