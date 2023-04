Nomine: ecco tutti i nuovi vertici delle partecipate

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Bollette (DL 34/2023): ecco le principali novità sui bonus energetici, la tregua fiscale ed altre misure connesse.

DL Bollette approvato, cambiano gli sconti per famiglie e imprese ma anche la disciplina sulla tregua fiscale: ecco tutte le novità.

Nuovo veicolo finanziario, a cui partecipano società pubbliche e private come Enel X, per acquisto e rivendita di crediti incagliati su nuova piattaforma, banche e Poste verso la riapertura.

Decreto Bollette: i nuovi aiuti del Governo da aprile

Decreto Bollette: restano Bonus Sociale e IVA al 5%, ipotesi sconto flessibile in base ai consumi per le famiglie e al prezzo del gas per le imprese.