Lotteria degli Scontri: lista completa dei codici premiati il 30 marzo

Estrazione 30 marzo della Lotteria degli Scontrini: scopri chi ha vinto, come partecipare, controllare la tua eventuale vincita e riscuotere i premi.

Sono stati estratti i vincitori settimanali della Lotteria degli Scontrini: l’estrazione n. 14 del 30 marzo 2023 ha assegnato ben 30 premi, 15 per chi ha effettuato acquisti in negozi fisici mostrano in cassa il codice Lotteria e pagando con metodi elettronici, altri 15 per i rispettivi esercenti. I premi settimanali, estratti casualmente, hanno un valore da 5.000 euro (peri negozianti) a 25.000 euro (per gli acquirenti).

Vediamo di seguito l’elenco completo dei fortunati codici scontrino risultati vincitori della riffa di Stato di questa settimana.

Chi sono i vincitori della Lotteria degli Scontrini?

Di seguito i 15 codici scontrino estratti:

Id Scontrino: 1361-0092 99MEY046585

Id Scontrino: 1143-0027 53SNS300840 11640028

Id Scontrino: 1593-0140 53SNS300892 05640012

Id Scontrino: 0593-0240 3BSDP001789 79030006

Id Scontrino: 1686-0207 53SNS300563 00260014

Id Scontrino: 1637-0125 53SNS300791 10940016

Id Scontrino: 0829-0049 3BSDP002105 79030032

Id Scontrino: 1496-0004 99MEX031461

Id Scontrino: 0531-0076 99IEC006348

Id Scontrino: 1412-0043 88I24006039

Id Scontrino: 1269-0089 88I24014963

Id Scontrino: 1519-0016 53MN2015811

Id Scontrino: 1560-0167 96SRT000363 18370003

Id Scontrino: 1586-0090 99MEX028277

Id Scontrino: 1390-0166 99MEX048051 106.51

Bollettino Ufficiale Lotteria Scontrini: estrazione del 30 marzo

Pubblichiamo anche il Bollettino Ufficiale con il dettaglio della data di acquisto e dell’importo dello scontrino stesso, per una più semplice e rapida consultazione:

Come funziona adesso la Lotteria degli Scontrini?

La Lotteria degli Scontrini è una iniziativa gratuita promossa dal Governo italiano per incentivare l’utilizzo di carte di credito, bancomat, carte prepagate e altre forme di pagamento elettronico al fine di modernizzare il sistema di pagamento del Paese. La partecipazione alla Lotteria è facile e gratuita per i residenti maggiorenni in Italia.

Basta ottenere un codice Lotteria dal sito web ufficiale e presentarlo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless. Ogni euro speso dà diritto a un biglietto virtuale per la lotteria, fino ad un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Gli acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione non sono validi per partecipare alla Lotteria. Inoltre la partecipazione alla Lotteria degli Scontrini è consentita solo se l’intero importo dell’acquisto viene pagato attraverso strumenti di pagamento elettronico come carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifico, e simili. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, nemmeno in parte.

I miei acquisti vengono tracciati con la Lotteria degli Scontrini?

No, l’utilizzo del codice Lotteria non permette la tracciabilità dei tuoi acquisti: il sistema Lotteria riceve solo informazioni riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il tuo codice Lotteria, mentre non riceve altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipo di bene o servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno pertanto identificarti per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Ho perso il codice Lotteria, come posso fare?

Nel caso in cui dovessi perdere o dimenticare il tuo codice Lotteria, non preoccuparti: sarà possibile visualizzarlo facilmente nella tua area riservata sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it o, se preferisci, ottenere un nuovo codice accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora”. Inoltre, se dovessi ritrovare il tuo primo codice lotteria, potrai comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Chi mi avvisa se vinco alla Lotteria degli Scontrini?

Ogni settimana, pubblichiamo su PMI.it l’elenco dei vincitori della Lotteria degli Scontrini. Per controllare se hai vinto, devi verificare la corrispondenza tra gli ID degli scontrini e i codici estratti. L’estrazione riporta anche l’importo dell’acquisto, per agevolare la verifica della vincita. ù

Non è obbligatorio conservare gli scontrini: puoi verificare la tua eventuale vincita accedendo all’area riservata del sito lotteriadegliscontrini.gov.it tramite le tue credenziali SPID. Qui potrai anche controllare gli acquisti che hanno partecipato o parteciperanno alle estrazioni e il numero di biglietti generati (uno per ogni euro speso).

In ogni caso, se vinci, riceverai una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate tramite email, PEC o raccomandata all’indirizzo indicato durante la registrazione.

Tuttavia, se non riscuoti la vincita entro 90 giorni, il premio andrà perso e verrà versato all’Erario.

Quale documentazione serve per riscuotere i premi della Lotteria Scontrini?

Per richiedere il premio della Lotteria degli Scontrini, il destinatario della comunicazione di vincita dovrà presentare i seguenti documenti:

la nota di comunicazione vincita in originale;

un documento di identità valido della persona cui la comunicazione di vincita è diretta (ad esempio carta d’identità) e il relativo codice fiscale;

una copia della documentazione utile ad attestare l’avvenuto pagamento del corrispettivo associato al biglietto virtuale vincente attraverso strumenti di pagamento elettronici. A titolo esemplificativo, può essere presentato l’estratto conto corrente emesso dall’istituto bancario o un documento equivalente valido ai fini della prova certa, che attesti l’acquisto effettuato con strumenti di pagamento elettronici (è anche possibile presentare lo scontrino vincente che mostra la transazione elettronica in modo certo).

un’attestazione dell’istituto di credito bancario o postale che dimostri la titolarità del conto corrente indicato per il versamento del premio.