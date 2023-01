Pagamenti INPS di febbraio: date e importi per RdC, Assegno Unico, Bonus 150€ e NASpI

Quando arrivano i pagamenti INPS di febbraio 2023 per RdC, Assegno unico, pensioni, Bonus 150 euro e NASpI: novità e scadenze da ricordare.

Reddito di Cittadinanza, NASpI, Assegno unico, pensioni: ecco il calendario dei pagamenti INPS di febbraio 2023, con le date degli accrediti, le novità sugli importi e gli adempimenti da non dimenticare.

Pagamento Assegno unico febbraio 2023: quando arriva?

A febbraio 2023 l’Assegno unico universale per figli a carico verrà pagato dall’INPS tra la seconda e la terza settimana del mese, se la domanda è stata inoltrata entro febbraio 2022, o entro fine mese se la domanda è stata inviata all’Istituto a partire da marzo 2022.

Come faccio a sapere quanto mi spetta di Assegno unico?

L’importo dell’Assegno unico dipende dal reddito, dalla composizione del nucleo familiare e dal valore ISEE e va da un massimo di 175 euro (per ISEE fino a 15mila euro) ad un minimo di 50 euro al mese (per ISEE oltre 40mila euro) per ogni figlio minorenne, e da 85 a 25 euro per i maggiorenni. A questo importo base vanno aggiunte eventuali maggiorazioni.

Quali sono le maggiorazioni Assegno unico 2023?

Con la Manovra di fine anno, il Governo ha stabilito nuovi importi per l’Assegno unico a partire dal 1° gennaio. L’AUU dal 2023 è stato incrementato per alcune tipologie di nuclei familiari, a cui spettano da quest’anno ulteriori maggiorazioni. Tali maggiorazioni vengono erogate in automatico a chi ne ha diritto a partire dalla mensilità di febbraio.

Queste consistono in un aumento del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni nei nuclei con almeno tre figli e ISEE fino a 40mila euro. Aumentata del 50% anche la maggiorazione forfettaria per famiglie numerose con almeno 4 figli, che diventa quindi di 150 euro. Sono state inoltre rese strutturale le maggiorazioni per figli disabili, unificando quelle per figli minorenni e under 21.

PMI.it mette a disposizione un calcolatore online gratuito dell’Assegno Unico.

Come si rinnova l’Assegno unico per il 2023?

Il rinnovo dell’Assegno unico da quest’anno, per effetto di quanto stabilito con la Legge di Stabilità 2023, è automatico per chi non presenta variazioni reddituali o familiari, come ribadito anche dall’INPS nella circolare n. 132/2022, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. In caso di variazioni bisogna invece integrare la precedente domanda, presentando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Nuove domande di AUU vanno presentate soltanto nei casi in cui non sia già stato richiesto l’Assegno unico precedentemente; entro il 30 giugno se si vogliono ricevere gli arretrati da marzo 2023, altrimenti per le istanze presentate dal 1° luglio la prestazione decorrerà dal mese successivo senza arretrati.

Qual è la scadenza ISEE per l’Assegno unico 2023?

Per la determinazione degli importi di gennaio e febbraio 2023 dell’Assegno Unico, continuerà ad essere utilizzato l’ISEE 2022. Entro il 28 febbraio è necessario presentare una DSU aggiornata, pena l’applicazione – a partire dall’AUU di marzo – dell’importo minimo dell’Assegno unico. Presentando però l’ISEE 2023 entro giugno sarà possibile ricevere le eventuali maggiorazioni spettanti arretrate.

In caso di nuova domanda va presentato anche un ISEE aggiornato, in sua assenza verrà erogato l’importo minimo, lo stesso percepito da chi ha un ISEE superiore a 40mila euro.

PdC e RdC febbraio: quando arriva la ricarica?

Come di consueto, anche a febbraio 2023, il pagamento del Reddito di Cittadinanza, così come quello della Pensione di Cittadinanza, è previsto direttamente sulle card RdC e PdC, che verrà ricaricata di Poste italiane intorno al 27 febbraio. Questo per chi risulta già titolare del sussidio. I i nuovi percettori di RdC e Pdc, o coloro che hanno rinnovato il sussidio, riceveranno gli accrediti intorno al 15 febbraio, insieme alla consegna della carta di pagamento.

Pagamento Assegno unico su RdC, quando arriva?

Chi percepisce già il Reddito di Cittadinanza non deve presentare domanda di Assegno unico universale 2023, essendo tutte le informazioni sul nucleo familiare già in possesso dell’INPS. Il pagamento dell’Assegno unico sull’RdC card avverrà insieme al sussidio.

Bonus 150 euro a chi viene pagato a febbraio?

Il pagamento del Bonus 150 euro viene pagato a febbraio 2023 ai titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022; ai beneficiari di indennità di Disoccupazione Agricola 2022 (relativa all’anno 2021); ai beneficiari delle indennità COVID-19; ai lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta già beneficiari del Bonus 200 euro.

Quando arrivano NASpI e DIS-COLL a febbraio 2023?

Il pagamento della NASpI e della DIS-COLL di febbraio 2023 dovrebbe avvenire entro metà mese. Ricordiamo, tuttavia, che la data erogazione del sussidio differisce a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. Per conoscere con certezza la data di pagamento di NASpI e DIS-COLL è consigliabile accedere al proprio fascicolo previdenziale online con identità SPID, CNS o CIE.

Quando arriva la pensione di febbraio 2023?

Il pagamento delle pensioni INPS di febbraio 2023 è previsto con data valuta 1 febbraio 2023. Chi riceve l’accredito della pensione sul conto corrente postale troverà gli importi, in alcuni casi maggiorati per via degli adeguamenti ISTAT (perequazione del 7,3%), a partire dal primo giorno del mese.

Chi ritira la pensione in contanti, presso gli sportelli di Poste Italiane, dovrà rispettare il consueto calendario scaglionato per iniziale del cognome:

dalla A alla B: 1º febbraio 2023;

dalla C alla D: 2 febbraio 2023;

dalla E alla K: 3 febbraio 2023;

dalla L alla O: 4 febbraio 2023 (solo la mattina);

dalla P alla R: 6 febbraio 2023;

dalla S alla Z: 7 febbraio 2023.