Emendamenti di Governo alla Legge di Bilancio 2023

Emendamenti di Governo alla Manovra 2023 per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, in Zona Franca Sisma, ZSL e ZES: prorogati i crediti d'imposta.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in accordo con quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alcune proposte emendative al disegno di Legge di Bilancio 2023 per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle aree terremotate e nelle ZES e ZLS.

Lo comunica una nota di Governo pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, in base alla quale, entrando nel dettaglio, gli emendamenti e i correttivi per le sopra citate finalità risultano le seguenti, si traducono nelle seguenti proroghe, sfuggite nella prima stesura della Manovra.

Proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia).

in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni del (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia). Proroga dell’agevolazione “ Zona Franca Sisma Centro Italia ” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione.

” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione. Proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali ( ZES ) e nelle Zone Logistiche Semplificate ( ZLS ).

) e nelle Zone Logistiche Semplificate ( ). Proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno .

in favore delle imprese localizzate nelle regioni del . Rinnovo 2023 del credito d’imposta per le spese di installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’assenza di tali misure nella versione del ddl di bilancio consegnata alle Camere era dovuta, secondo indicazioni del Ministero Giorgetti, a “difficoltà tecniche” di reperimento dei relativi fondi, per i quali sembra dunque essere stato raggiunto un accordo e trovate le risorse.

Sullo sfondo ci sono molti altri emendamenti che incontrano il favore della maggioranza e non solo, con buona speranza di trovare posto nel testo definitivo della Manovra 2023. Ad esempio la proroga dello smart working preferenziale per i lavoratori fragili o genitori di figli fino a 14 anni, così come i fondi per le misure a sostegno dei caregiver familiari.

Le proposte emendative sono in tutto 450, di cui 200 da parte della maggioranza e 250 da parte dell’opposizione.