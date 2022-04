Lotteria Scontrini, estrazione del 31 marzo: i codici vincenti

Lotteria Scontrini: ecco i codici vincenti all'estrazione del 31 marzo 2022: in palio, premi da 25mila euro per chi acquista e da 5mila per chi vende.

Il 31 marzo si è svolta la quarantatreesima estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini. I codici relativi ai biglietti vincenti sono stati pubblicati sul portale dedicato e, come di consueto, PMI.it riporta tutti gli scontrini estratti. Vediamo quali sono i numeri vincenti dei 15 premi da 25.000 euro messi in palio dalla riffa di Stato per chi compra e dei 5.000 euro per i relativi esercenti.

Codici vincenti Lotteria Scontrini 31 marzo

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria degli Scontrini del 31 marzo 2022, relativi agli acquisti registrati dal 24 marzo 2022 al 30 marzo 2022:

0849-0062 53SNS300795 20160001;

0412-0060 3BSDP002009 71200005;

1282-0087 53SNS300916 10810016;

1219-0018 96SRT000909 00330039;

1025-0286 3BIWB005777;

1213-0106 99SEA001568 B0450003;

1212-0461 88S25000755 00550006;

1187-0030 53SNS303486 03920001;

0788-0138 99SEA002952 B1380015;

1217-0048 99SEA001836 04150001;

1295-0023 53SNS300163 00140001;

0892-0140 99MEY053919;

1176-0015 96SRT000805 37830002;

1195-0012 96SRT000701 38550005;

1265-0018 53SNS301407 03500015.

Lotteria: dove trovo il codice dello scontrino?

Lotteria degli Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 Ormai lo sappiamo, per partecipare alla Lotteria degli scontrini il primo passo da compiere è dotarsi del codice Lotteria, generandolo sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it. Il secondo è mostrarlo all’esercente in fase di pagamento per acquisti effettuati interamente con i metodi di pagamento elettronici (no contanti o buoni, neanche in parte) per almeno un euro.

Una volta effettuati questi semplici passaggi, il sistema genera dei biglietti (uno per ogni euro speso) caratterizzati da un codice.

Molti lettori ci chiedono dove si trova il codice del biglietto della Lotteria da controllare per verificare la vincita. Il codice della Lotteria viene riportato nello scontrino, in basso, vicino alla dicitura “Codice Lotteria”.

È sempre consigliabile controllare che il codice Lotteria sia inserito correttamente dall’esercente. L’ID dello scontrino vincente sarà quindi composto nella prima parte dal numero del documento di pagamento e nella seconda dal biglietto in gara.