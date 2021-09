Disabili, al via Tavolo per migliorare servizi e prestazioni INPS

L'INPS avvia un tavolo tecnico di confronto con le associazioni di categoria per migliorare servizi e prestazioni per le persone con disabilità.

Pensione invalidità: come funziona 3 Settembre 2021 L’INPS ha istituito e avviato un Tavolo di confronto sulla disabilità assieme alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità (ANMIC, ENS, UICI e ANFFAS), culminato con la firma di un documento che formalizza la futura collaborazione tra le parti al fine di garantire il sistematico confronto per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni rese dall’Istituto.

Le riunioni avverranno a cadenza bimestrale, affrontando argomenti specifici, definiti di volta in volta tenendo conto delle richieste del momento, nel più vasto quadro delle tutele per invalidità civile, sordità, sordocecità e cecità civile, handicap, disabilità in età evolutiva ai fini scolastici e disabilità ai fini lavorativi, nonché i servizi di assistenza e previdenza in favore delle persone con disabilità.

Le disabilità per il riconoscimento dei caregiver 6 Settembre 2021 In particolare, il Tavolo tecnico INPS per la disabilità approfondirà regole e prassi, monitorando applicazione e trend, per isolare i punti deboli del quadro attuale, uniformare le procedure, rendere più efficaci le politiche in atto.

Le riunioni verteranno sui seguenti aspetti:

l’approfondimento delle normative in materia, per individuare nuove proposte o definire circolari o messaggi applicativi laddove necessario;

l’analisi delle principali criticità per individuare soluzioni condivise e protocolli operativi;

l’analisi della disciplina per l’accertamento del diritto a prestazioni, per definire regole uniformi e Linee Guida nazionali;

il monitoraggio dei dati ai fini scolastici e lavorativi;

l’analisi delle prassi sul territorio, per la formazione sulle Linee Guida;

la raccolta di osservazioni per definire tavoli istituzionali (ministeriali, interregionali, ecc.) per le politiche sulla disabilità.

L’istituzione del Tavolo risponde anche alla raccomandazione della Commissione Europea per una maggiore inclusione delle tematiche relative alla disabilità nelle politiche e nelle azioni istituzionali volte a promuovere il coinvolgimento delle persone con disabilità.