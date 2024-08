Il 16 agosto nel contratto commercio: festività e retribuzione

Come il 16 agosto viene considerato nel contratto del commercio: festività, gestione delle ferie, retribuzione con maggiorazioni e permessi compensativi.

Nel settore del commercio, la gestione delle giornate festive è sempre un tema delicato, soprattutto quando si tratta di date che cadono immediatamente dopo una festività importante come il Ferragosto, ovvero il 15 agosto.

CCNL Commercio, aumenti da luglio: livelli, tabelle retributive e calcolo stipendio netto 18 Giugno 2024 Una delle domande più frequenti riguarda proprio la giornata del 16 agosto: è considerata un giorno festivo nel CCNL commercio? E se sì, come viene retribuito? In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento.

Il 16 agosto è un giorno festivo?

Il 16 agosto non è ufficialmente riconosciuto come giorno festivo nel calendario delle festività nazionali in Italia. Tuttavia, in alcune realtà locali e per specifici settori contrattuali, questa giornata è considerata festiva.

Quante ferie si maturano in un mese: l'esempio del CCNL Commercio 25 Luglio 2024 Un esempio significativo riguarda l’accordo integrativo per la Provincia di Milano nel settore Terziario, siglato il 2 dicembre 1971 e il contratto collettivo nazionale del settore Agenzie di Assicurazione.

Nella Provincia di Milano e nelle province di Monza e Brianza e Lodi, questa giornata è conosciuta come “Festa del Commercio” ed è normata come una festività. L’accordo sindacale siglato il 4 luglio 2019 per il settore del Commercio tra FILCAMS CGIL Milano, FISASCAT CISL Milano, UILTUCS Milano e FEDERDISTRIBUZIONE per disciplinare la giornata del 16 agosto come festività, sono state salvaguardate le condizioni economiche previste precedentemente evitando situazioni di “dumping” tra lavoratrici e lavoratori del medesimo settore.

Tuttavia, al di fuori di questi ambiti specifici, il 16 agosto è generalmente trattato come una normale giornata lavorativa.

Retribuzione Commercio per il 16 agosto

Per i lavoratori che ricadono sotto l’applicabilità degli accordi specifici, la prestazione lavorativa del 16 agosto viene effettuata in regime di giornata ordinaria, ma con una retribuzione maggiorata.

In particolare:

Maggiorazione del 30% : le ore lavorate durante il 16 agosto vengono retribuite con una maggiorazione omnicomprensiva del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione.

Permessi retribuiti: oltre alla maggiorazione, per ogni ora lavorata il lavoratore ha diritto a un'ora di permesso retribuito.

Questa modalità di retribuzione è specifica per i lavoratori che operano nelle aziende situate nella Provincia di Milano o che appartengono al settore Commercio e Assicurazioni, come previsto dagli accordi. Per le aziende con sede legale a Milano e provincia, queste condizioni si applicano anche alle sedi periferiche situate in altre località.

16 agosto nel Commercio: ferie e compensazioni

Tassazione ferie non godute: come funziona 29 Luglio 2024 Ai lavoratori in ferie durante la giornata del 16 agosto viene riconosciuta una giornata di ferie compensativa. In caso di fruizione frazionata delle ferie, viene riconosciuto l’equivalente in ore. Questo permette ai lavoratori di non perdere il beneficio di una giornata festiva, anche se si trovano in ferie.

Festività del 16 agosto nel contratto commercio in breve

Il 16 agosto, pur non essendo riconosciuto a livello nazionale come giorno festivo , è considerato tale in alcuni settori specifici, come il commercio e le agenzie di assicurazione, soprattutto nella Provincia di Milano .

, è considerato tale in alcuni settori specifici, come il commercio e le agenzie di assicurazione, soprattutto nella . La retribuzione prevista per chi lavora in questa giornata include una maggiorazione del 30% e permessi retribuiti .

prevista per chi lavora in questa giornata include una e . Per chi è in ferie, è garantita una giornata di ferie compensativa.

È importante che i lavoratori e le aziende siano a conoscenza degli accordi specifici che possono riguardare questa data, per applicare correttamente le disposizioni contrattuali.