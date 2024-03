Indennità una tantum ai superstiti senza diritto a pensione di reversibilità

I superstiti senza i requisiti per la pensione di reversibilità possono richiedere all'INPS l'indennità una tantum, calcolata sui contributi versati.

Quando mancano i requisiti per la pensione di reversibilità, si può usufruire di una specifica indennità. Questa somma serve ad assicurare un sostegno economico per i familiari del lavoratore deceduto, ed è erogata – su richiesta dei familiari – qualora non ci sia diritto ad una rendita INAIL o ad una pensione indiretta o supplementare.

Vediamo di seguito i requisiti e la procedura di domanda.

Indennità una tantum ai superstiti

Se l’assicurato aveva una pensione liquidata nel sistema contributivo ma mancano i requisiti per la pensione di reversibilità, è prevista un’indennità una tantum.

Come si calcola l’una tantum senza reversibilità

L’indennità una tantum è di importo pari all’ammontare mensile dell’Assegno sociale in vigore alla data di decesso dell’assicurato, moltiplicato per il numero degli anni coperti da contribuzione. L’indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte, per i periodi inferiori all’anno.

La somma è ripartita fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti. Se un superstite non può ricevere l’indennità a causa di rendita INAIL o redditi superiori ai limiti, l’intera indennità viene distribuita tra gli altri superstiti.

Beneficiari e requisiti

Pensioni di reversibilità ai superstiti: requisiti e importi 2024 26 Febbraio 2024 L’indennità una tantum è concessa su domanda ai familiari dell’assicurato. Può essere concessa ai superstiti (come individuati per la pensione) se:

non si ha diritto a rendite INAIL;

sono rispettati i limiti reddituali di cui all’articolo 3, comma 6, legge 335/1995;

non si ha diritto a pensione indiretta né supplementare indiretta.

I superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995) hanno diritto alla pensione supplementare indiretta anche se titolari di pensione indiretta a carico dell’AGO e delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Come fare domanda di una tantum

La domanda può essere presentata online all’INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio web denominato “Indennità una tantum ai superstiti” (cliccando qui).

In alternativa, è possibile fare la domanda tramite il contact center o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.