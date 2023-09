Smart working fragili: per chi è in scadenza il 30 settembre

Per lo smart working da ottobre tornano le ordinarie procedure, ecco per chi invece vale la proroga fino al 31 dicembre.

Ultime settimane di smart working per i lavoratori fragili: la proroga del Decreto Lavoro scade il 30 settembre. Per i dipendenti del privato con figli fino a 14 anni e per i lavoratori con determinate patologie invalidanti, invece, il diritto al lavoro agile è previsto fino alla fine dell’anno.

Vediamo esattamente come sono le regole e quali sono i lavoratori interessati dalla scadenza di fine settembre.

Smart working semplificato, per chi scade il 30 settembre

Il riferimento normativo è l’articolo 28 bis del Decreto Lavoro (DL 48/2023). Prevede il lavoro agile per i lavoratori fragili, del pubblico e del privato, fino al 30 settembre. I lavoratori fragili sono individuati dall’articolo 17, comma 2, del dl 221/2021, mentre le patologie sono elencate nel decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

A partire dal 1° ottobre, per questi lavoratori del pubblico e del privato non c’è più il diritto al lavoro agile in modalità semplificata (ovvero senza accordo individuale) e al cambio di mansioni. Quindi, si torna alla legislazione ordinaria, che prevede procedure specifiche per lo smart working.

Dopo la pandemia queste pratiche sono state semplificate, pur continuando a essere necessari gli accordi individuali fra azienda e dipendente, da inviare al ministero, è stata semplificata la procedura, per cui non è più necessario inviare ogni singolo accordo, ma basta predisporre una semplice comunicazione che contiene i dati fondamentali.

Smart working semplificato, per chi dura fino al 31 dicembre

Come detto, ci sono situazioni in cui invece il lavoro agile è previsto fino alla fine dell’anno. Qui, la norma è l’articolo 42 del Decreto Lavoro. Che contiene la proroga al 31 dicembre per:

i dipendenti del privato genitori di figli fino a 14 anni : nel nucleo familiare non ci deve essere un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore non lavoratore.

: nel nucleo familiare non ci deve essere un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore non lavoratore. I lavoratori del pubblico e del privato più esposti a rischio contagio Covid, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In questo caso, è necessario che la patologia sia accertata dal medico competente.