Decreto Lavoro 1° maggio: le misure illustrate dal Governo

Decreto Lavoro in CdM il 1° maggio con il nuovo pacchetto di misure economiche e fiscali per famiglie e imprese, anticipate da Meloni ai sindacati.

A Palazzo Chigi il governo ha illustrato ai sindacati le misure del Decreto Lavoro portato in Consiglio dei ministri lunedì 1° maggio.

Nel pacchetto ci sono, tra gli altri, interventi per ridurre la pressione fiscale (in busta paga per i lavoratori e in forma di incentivi per imprese che assumono), la temporanea detassazione maggiorata dei fringe benefit per dipendenti con figli, una maggiore flessibilità sui contratti a tempo determinato e la riforma del Reddito di Cittadinanza sostituito da una doppia misura per occupabili e famiglie svantaggiate.

Cuneo e contratti

La premier Giorgia Meloni ha anticipato come funzionerà il taglio del cuneo fiscale e contributivo, previsto una tantum per alcuni mesi del 2023:

arriviamo al 6% del taglio sotto i 35mila euro e al 7% sotto i 25mila euro, fino alla fine dell’anno.

Per favorire l’occupazione, inoltre, sui contratti a termine vengono eliminati alcuni vincoli sulle causali per i rinnovi oltre i 12 mesi – ricorrendo ai contratti collettivi o ad accordi tra le parti – per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Poco soddisfatti i sindacati. In particolare Maurizio Landini (Cgil), secondo cui il taglio del cuneo contributivo è temporaneo, non si prevede la restituzione del fiscal drag, manca un intervento di tassazione sugli extraprofitti e sui contratti a termine restano criticità.

Assegno di inclusione

Garanzia per l'inclusione nel DL Lavoro 21 Aprile 2023

Il Decreto Lavoro dispone l’avvio dal 1° gennaio 2024 dell’assegno di inclusione per le famiglie a basso reddito in cui sono presenti disabili, minori o persone con più di 60 anni. Erogato per 18 mesi rinnovabili di altri 12 (con uno stop di un mese), potrà arrivare a 500 euro al mese più ulteriori 280 euro nel caso in cui il nucleo viva in affitto.

Procediamo alla riforma del Reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è.

Per gli occupabili è infatti previsto uno strumento dedicato, la GAL (Garanzia per l’attivazione lavorativa) accessibile dal 1° settembre 2023, con il vincolo della partecipazione ai corsi di formazione, di importo pari a 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi non rinnovabili.

Detassazione fringe benefit

Decreto Lavoro, fringe benefit più alti per chi ha figli 28 Aprile 2023 Fringe benefit detassati fino alla soglia dei 3mila euro per dipendenti con figli a carico ma limitatamente al periodo d’imposta 2023. Vi rientrano anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas).