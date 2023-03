Bonus Trasporti 2023 al via per redditi fino a 20mila euro

Bonus Trasporti 2023, il Ministero dell'Economia comunica la firma del decreto attuativo: buono fino a 60 euro ma limitato ai redditi fino a 20mila euro.

Parte il Bonus Trasporti 2023: è stato firmato il decreto attuativo della misura, secondo le nuove regole per l’anno in corso, in base alle quali il buono fino a 60 euro è limitato alle sole persone fisiche con reddito fino a 20mila euro, mentre lo scorso anno vi rientrava una platea ben più basta (fino a 35mila euro).

Nè da notizia un comunicato stampa del Ministero dell’Economia.

Come funziona il Bonus Trasporti 2023

Il provvedimento che rende operativo il contributo economico è un decreto interministeriale che porta la firma dei ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) e Matteo Salvini (Trasporti).

Nel testo sono indicate le modalità di erogazione del Bonus Trasporti previsto dal DL Carburanti e che può contare su uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Considerate le risorse limitate, potranno beneficiare del voucher, anche quest’anno fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con reddito complessivo non superiore a 20mila euro dichiarato per l’anno 2022.

Come fare domanda per il Buono

La domanda si presenta entro il 31 dicembre 2023, come di consueto per via telematica tramite il portale le www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, al momento in corso di aggiornamento.

Il Bonus deve essere utilizzato acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione, ma l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Il funzionamento del buono resta uguale allo scorso anno, con la sola differenza della platea dei beneficiari limitata.