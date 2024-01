Anziani: nuovo assegno di assistenza dal 2025

Decreto Anziani: dal 2025 un assegno unico ai non autosufficienti, integrativo dell'indennità di accompagnamento per la cura e l'assistenza domiciliare.

Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo attuativo delle prime misure previste dalla legge delega per la riforma del welfare pubblico a tutela delle persone anziane non autosufficienti, prevista anche dal PNRR.

Nell’ambito del Patto per la Terza Età, il CdM ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo con le nuove politiche in favore delle persone anziane, in attuazione degli articoli 3,4 e 5 della delega (legge 23 marzo 2023, n. 33).

Ad anticiparne le misure in conferenza stampa è stata il Viceministro al Lavoro, Maria Teresa Bellucci.

Decreto Anziani: al via le prime misure

Il provvedimento recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” ha recepito molte delle indicazioni di Terzo Settore e delle categorie professionali di riferimento., prevedendo che la delega fosse esercitata entro il 31 gennaio 2024 in una serie di ambiti operativi. Da qui l’approvazione odierna delle prime misure previste.

La legge delega prevede, in via e progressiva l’introduzione di una prestazione universale (una sorta di Assegno Unico) pensato per gli invalidi anziani, che assorbirà i precedenti sussidi e andrà quindi in sostituzione di quella che ora è conosciuta come indennità di accompagnamento (articolo 1, legge 17/1980) e delle prestazioni connesse (articolo 1, comma 164, legge 234/2021): le persone anziane non autosufficienti potranno scegliere se riceverla come indennità in denaro (graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ) oppure sotto forma di servizi alla persona.

Assegno di assistenza per over 80 a basso ISEE

Si comincia però per gradi. Per cui, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è dunque istituita una prestazione per over 80 non autosufficienti con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e un ISEE sotto 6.000 euro.

L’importo della prestazione prevede una quota fissa che corrisponde all’indennità di accompagnamento (ad oggi pari a 531,76 uro) a cui si somma una quota integrativa definita “assegno di assistenza“.

In tutto si potrà arrivare a 1.380 euro euro al mese.

La quota integrativa si potrà usare per pagare il lavoro di cura e assistenza svolto da colf e badanti, ma anche l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate.

Cos’altro prevede il Patto per la Terza età

La legge delega impegna il Governo ad adottare misure per l’invecchiamento attivo, l’autonomia e la prevenzione delle fragilità, anche attraverso la revisione dell’assistenza domiciliare e il riconoscimento di cure palliative. Si prevede inoltre la possibilità di convertire in denaro e servizi assistenziali alcune delle attuali prestazioni riservate alle persone non autosufficienti.

Grazie all’istituzione di Punti Unici di Accesso (PUA) sul territorio, si potrà effettuare una valutazione univoca del soggetto da tutelare e definire un Progetto assistenziale individualizzato (PAI), che fornisca le indicazioni sulle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali necessarie. Prevista anche un’integrazione dell’assistenza domiciliare integrata (Adi) e del servizio di assistenza domiciliare (Sad), con interventi anche a favore dei caregiver familiari.

Tra gli altri ambiti della delega troviamo anche l’analisi e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali per i caregiver familiari.