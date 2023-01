Lavoro: 500mila assunzioni entro gennaio

Aumentano le prospettive di assunzione per gennaio e tutto il primo trimestre 2023, ma crescono anche le difficoltà di reperimento.

Le imprese ricercano 504mila lavoratori da inserire nel mese gennaio, una cifra che arriverà fino a 1,3 milioni per il primo trimestre dell’anno con 46mila assunzioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lavoro: trend e professioni in ascesa 6 Gennaio 2023

Secondo le stime rese note dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, la domanda di lavoro si colloca sopra i livelli pre-Covid e segna un +14,0% rispetto a gennaio 2019. Stando ai dati, inoltre, a crescere è anche la difficoltà di reperimento che si attesta al 66% per le figure dirigenziali e al 62% per gli operai specializzati, segnando 7 punti percentuali rispetto al 2022.

La domanda di lavoro è guidata dal comparto manifatturiero, seguito da turismo, servizi operativi di supporto a imprese e persone e servizi alle persone. A cercare personale sono anche l’industria e le costruzioni, così come le imprese della meccatronica e quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo. Nel ramo dei servizi, invece, le assumere coinvolgeranno 330mila lavoratori.

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro passa dal 38,6% dello scorso anno al 45,6%, soprattutto a causa della mancanza di candidati ma anche della preparazione inadeguata. Secondo il Borsino delle professioni, in particolare, sono maggiormente difficili da reperire:

dirigenti (66,1%);

operai specializzati (61,9%);

tecnici (51,6%);

conduttori di impianti (49,0%);

professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione (47,5%);

professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (41,0%).

Se 153mila assunzioni programmate sono rivolte ai giovani sotto i 30 anni, il 20% delle ricerche di personale sono rivolte a laureati (96mila) e il 30% a diplomati (150mila).

Per quanto riguarda le forme contrattuali, infine, il contratto a tempo determinato è la forma di assunzione maggiormente proposta dalle imprese, seguita dai contratti a tempo indeterminato, da quelli in somministrazione e dagli altri contratti non alle dipendenze (tra cui apprendistato e collaborazione).