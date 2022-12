Rinnovo Contratto Scuola: tabelle aumenti in Gazzetta

Accordo economico CCNL Scuola 2019-2021 in Gazzetta Ufficiale: pubblicate le tabelle con gli aumenti stipendiali e gli arretrati da dicembre.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del CCNL relativo alla aprte del rinnovo del trattamento economico per il personale del comparto pubblico Istruzione e Ricerca (triennio 2019-2021) corredato di tabelle retributive e di importi degli arretrati per il mancato rinnovo (vacanza contrattuale) rispetto al contratto precedente.

Adeguamenti e arretrati scattano in automatico da dicembre, consultabili nella busta paga NoiPA (anche per i precari).

Rinnovo CCNL Scuola: da dicembre aumenti in busta paga 14 Novembre 2022 L’aumento mensile lordo è in media di 98 euro (per il personale docente sono 101 euro al mese, pari a +4,2%), gli arretrati di circa 2360 euro, che salgono a quasi 2500 euro per i docenti. Gli aumenti tabellari per il personale della i Scuola sono parametrati al grado scolastico:

infanzia e primaria,

secondaria di primo grado,

secondaria di secondo grado (personale diplomato),

secondaria di secondo grado (personale laureato).

Gli aumenti valgono anche ai fini pensionistici e del TFR dei dipendenti in pensione dopo il 1° gennaio 2019.