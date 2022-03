Indennità INPS: online tutti gli importi 2022

Tutti i pagamenti INPS attessi per il mese di marzo 2022: ecco quando verranno pagati pensioni, NASpI, Trattamento integrativo, RdC/PdC e Assegno unico.

Dal 1° marzo 2022 cambia la disciplina per il diritto agli assegni familiari e agli ANF (Assegni al Nucleo Familiare): Circolare INPS con tutte le novità.

Invalidità civile, nuova procedura INPS per la visita di revisione: documentazione online per la valutazione, alternativa al controllo in presenza.