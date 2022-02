Prima pensione: notifica e guida personalizzata INPS

Video guida personalizzata ai neo-pensionati INPS: nuovo servizio informativo reso disponibile assieme alla notifica della prima liquidazione di pensione.

Al via la comunicazione personalizzata della prima liquidazione per chi presenta domanda di pensione della Gestione Privata: l’INPS ha esteso il servizio già disponibile per chi viene ammesso alla NASpI anche ai neo-pensionati, che riceveranno una notifica online e via SMS nel momento in cui la loro richiesta verrà accolta, con tutti i dettagli della prestazione che si riceve. Vediamo come funziona.

Notifica ai neo-pensionati

Pensione, decorrenza, importo e pagamento nella lettera Unicarpe INPS 15 Luglio 2021 In fase di prima liquidazione della pensione, per gli iscritti alla Gestione privata, l’INPS recapita la comunicazione con il provvedimento di pensione (modello “TE08 PL”), assieme alla quale spiega anche come accedere a una video-guida interattiva e personalizzata, raggiungibile attraverso QR code o link dedicato, riportato nella pagina del provvedimento stesso che si riceve.

Come funziona la video-guida

Nella video-guida sono riportate le informazioni del caso sulla prima liquidazione della pensione (modalità di calcolo, importo, tassazione), che il neopensionato riceve via posta e trova nella sua “Cassetta postale online”, accessibile sul portale web dell’INPS con le proprie credenziali personali.

Il video illustra i servizi da utilizzare per controllare ogni mese il cedolino pensione, scaricare il certificato di pensione (ObisM) e la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi annuale, nonché le informazioni per richiedere le detrazioni per carichi di famiglia e variare le coordinate bancarie per il pagamento. La guida spiega anche in quali casi scatta il ricalcolo annuo della pensione e fornisce a coloro che sono interessati da prestazioni collegate al reddito (quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale) le istruzioni per la trasmissione delle dichiarazioni reddituali. (es.: RED semplificato).

Gli altri canali informativi

Pratica di pensione: come sapere a che punto è? 14 Dicembre 2021 Chi ha fornito un numero di cellulare e/o indirizzo di posta elettronica aggiornati, l’INPS invia anche un SMS o una email con l’avviso contenente il alla video-guida. Oltre al QR code presente nella lettera del provvedimento di pensione (modello “TE08 PL”), per accedere alla video-guida si possono utilizzare i seguenti canali digitali:

Area MyINPS nel portale www.inps.it, accessibile con credenziali SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS;

nel portale www.inps.it, accessibile con credenziali SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS; App IO: l’utente neopensionato, che accede con le proprie credenziali all’applicazione mobile, trova la notifica contenente il medesimo testo dell’avviso presente in “MyINPS” con il link di accesso alla video-guida.

La video-guida resterà a disposizione degli utenti per sei mesi, così da assicurare un accesso diretto ai servizi di consultazione e di invio delle dichiarazioni utili al neopensionato, oltre che per controllare e gestire la propria pensione.