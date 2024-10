Pensioni: EcoCert, come ottenere l’Estratto Conto Certificativo INPS

L'Ecocert è l'Estratto Conto Certificativo che quantifica la pensione futura: per dipendenti pubblici e privati si ottiene su richiesta all'INPS.

I lavoratori delle gestioni private e pubbliche INPS possono richiedere online l’estratto conto certificativo ECOCERT ai fini della domanda di pensione. La stessa richiesta si può anche effettuare di persona recandosi presso un ufficio o sede territoriale o rivolgendosi a Caf e Patronati.

Vediamo come procedere, in questa guida passo dopo passo alla richesta dell’estratto conto INPS per la pensione.

ECOCERT pensione INPS: cos’è

L'Estratto Conto Certificativo (ECOCERT /ECOMAR) contiene tutti i dati sulla propria posizione assicurativa e tutti i contributi della vita lavorativa. Il documento è diverso dalla stampa dell'Estratto conto contributivo o previdenziale disponibile online, perché ha valore legale. A tal fine, necessita della verifica da parte di un operatore INPS prima del suo rilascio.

Situazione contributiva per il calcolo pensione

Il documento riporta i contributi versati nelle diverse gestioni. Quelli AGO sono contenuti nell’Estratto conto previdenziale mentre quelli in Gestione Separata sono contenuti nell’Estratto conto parasubordinati. Il documento riporta i versamenti previdenziali con le seguenti caratteristiche:

periodo di riferimento;

tipologia di contributi versati (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, ecc.);

contributi utili (espressi in giorni, settimane o mesi) per la misura (il calcolo della pensione) e per il diritto;

retribuzione;

riferimenti del datore di lavoro;

eventuali note.

Estratto conto previdenziale INPS

L’ECOCERT serve dunque a verificare se effettivamente sono registrati presso l’INPS tutti i requisiti contributivi per andare in pensione. Non solo: con questo documento, si ottiene anche il conteggio della pensione futura, ossia l’importo del trattamento quantificato in tempo reale dall’INPS.

A cosa serve l’ECOCERT?

L’ECOCERT serve per fare domanda di pensione. Il soggetto in possesso dei requisiti per richiedere la pensione di vecchiaia o quella anticipata/anzianità, utilizza il servizio di richiesta ECOCERT INPS per farsi inviare l’estratto conto certificativo sui propri contributi versati, in base ai quali calcolare importo e decorrenza pensione.

Come ottenere l’Estratto Conto Certificativo?

Puoi richiedere il proprio modello EcoCert si può procedere online dal sito INPS (www.inps.it) con credenziali personali di accesso all’area riservata, oppure rivolgersi al patronato che esegue la richiesta per conto del cittadino. Per farne richiesta online, si utilizza l’apposito servizio INPS denominato Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci e raggiungibile, previa registrazione e accesso con proprie credenziali personale.

Quanto tempo ci vuole per il rilascio del Modello?

L’ECOCERT INPS è pronto entro 55 giorni. I tempi medi di rilascio possono variare nel caso in cui sia necessario effettuare operazione di ricongiungimento dei contributi, che richiedono tempi tecnici ulteriori.

Cosa significa ECOCERT negativo o positivo?

L’ECOCERT, al momento del suo rilascio, attesta in tempo reale la posizione assicurativa del richiedente. Dopo la richiesta, entro 55 giorni l’esito è visibile nella propria area riservata (MyINPS). La richiesta può dare un risultato positivo o negativo.

ECOCERT positivo significa che l’estratto conto contributivo richiesto è stato emesso e in breve tempo sarà disponibile.

significa che l’estratto conto contributivo richiesto è stato emesso e in breve tempo sarà disponibile. ECOCERT negativo significa che l’INPS non ha potuto ricostruire la carriera contributiva del lavoratore, così da non poter emettere il certificato completo e quantificare l’importo della futura pensione in base al montante versato.

