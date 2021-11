Job&Orienta 2021: recruiting e colloqui in presenza

In occasione di JobB&Orienta 2021, torna l'edizione in presenza del recruiting dei CPI alla Fiera di Verona: ecco come candidarsi alle offerte di lavoro.

Dal 25 al 27 novembre, torna in presenza alla Fiera di Verona Job&Orienta, che ospiterà il salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro. Promossa da Veronafiere e Regione Veneto in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro la manifestazione prevede anche una nuova edizione regionale di IncontraLavoro, evento promosso dai Centri per l’Impiego del Veneto per mettere in contatto le imprese venete alla ricerca di candidati e i lavoratori che vogliono trovare di un impiego. Sia la partecipazione all’evento sia il servizio di incrocio domanda-offerta sono gratuiti.

Le aziende e le agenzie per il lavoro possono comunicare le proprie offerte di lavoro utilizzando il servizio “CPI online aziende” attivo sul portale ClicLavoro Veneto, oppure mettersi in contatto con il Centro per Impiego del proprio territorio.

Opportunità di lavoro: quali sono i profili introvabili 16 Novembre 2021 Per quanto riguarda i candidati interessati a partecipare alle selezioni, invece, è possibile inviare le candidature online accedendo al portale ClicLavoro Veneto e utilizzando le proprie credenziali SPIDe il servizio Centro per l’Impiego Online, cliccando nella sezione “IncontraLavoro” dove sono pubblicati gli eventi suddivisi per ambito provinciale. All’interno di ciascun evento, infatti, sono visualizzate tutte le offerte di lavoro a cui è possibile candidarsi.

Job&Orienta ospiterà 400 realtà e 150 appuntamenti culturali, mentre il leit motiv dell’edizione 2021 sarà “Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale”: al centro dei tre giorni, infatti, ci saranno i temi della digital and green transition e delle sue ricadute importanti sul versante della formazione.