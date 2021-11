Cassa integrazione, il 70% ancora con causale Covid

In calo il ricorso alla cassa integrazione, ma oltre il 70% è ancora con causale Covid: analisi per tipologia di integrazione, azienda, settore e regione.

Secondo L’Osservatorio INPS sulla Cassa Integrazione Guadagni aggiornato a ottobre 2021, si registra un calo rispetto al mese precedente, tuttavia sono ancora il 76% le ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà autorizzate con causale COVID-19.

Cassa in deroga: altre 13 settimane fino a dicembre 27 Luglio 2021 Entrando nel dettaglio degli strumenti, a diminuire maggiormente in termini congiunturali è il ricorso ai fondi di solidarietà (-30,2%), seguiti da CIGD (-17,3%), CIGO (-8,4%) e CIGS (-7,5%). Le autorizzazioni di ottobre si riferiscono a 2.899 aziende per la CIG ordinaria, 11.156 aziende per l’assegno ordinario e a 37.017 aziende per la CIG in deroga.

Riguardo la cassa ordinaria , i settori con il maggior numero di ore autorizzate sono: “industrie tessili e abbigliamento” e “pelli cuoio e calzature”, gli unici che ancora potevano fruire della CIGO con causale Covid (legge 106/2021), assorbendo il 96% delle autorizzazioni del mese.

Per la cassa integrazione in deroga il settore che ha effettuato il maggior ricorso allo strumento è stato quello del commercio, seguito da alberghi e ristoranti, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle

imprese.

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà, il trend è stato simile. Nell'ordine: "alberghi e ristoranti", "attività immobiliari, noleggio.

In termini di distribuzione regionale, la Lombardia ha assorbito il maggior numero di ore autorizzate di CIG ordinaria, seguita da Campania e Toscana. Per la CIG in deroga, invece, dopo la Lombardia le richieste sono pervenute soprattutto da Lazio e Campania. Infine, per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si sono concentrate in Lombardia, Lazio, Veneto, Campania e Puglia.