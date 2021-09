Ripartire dal digitale: webinar per PMI e Professionisti

Webinar gratuiti per imprese e ai professionisti che vogliono potenziare le proprie conoscenze in ambito digitale: il calendario dei seminari online.

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con le cinque camere di commercio del territorio e Infocamere, promuove un percorso formativo destinato alle imprese e ai professionisti che vogliono potenziare le loro conoscenze in ambito digitale. In particolare, gli incontri gratuiti in programma fino a ottobre si rivolgono ai professionisti del settore edile e commerciale attivi in Veneto, che potranno acquisire nozioni relative alle principali novità in ambito SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive che funziona in modalità esclusivamente telematica. L’obiettivo è quello di facilitare l’avvio e la gestione dell’impresa e delle attività professionali, specialmente oggi che la ripartenza post-Covid appare sempre più vicina.

Il calendario dei prossimi incontri è il seguente:

SUAP e Pagamenti con PagoPA per i professionisti – 29 settembre 2021 ore 17 – 18.30;

Le novità sulle pratiche SUAP per l’edilizia e sullo sportello SUE – 6 ottobre 2021 ore 17 – 18.30;

Le pratiche SUAP contestuali all’inizio dell’attività economica per le attività produttive –

13 ottobre 2021 ore 17 – 18.30;

SUAP per i professionisti: aspetti generali e cenni sugli ultimi aggiornamenti – 20 ottobre 2021 ore 17 – 18.30.

La partecipazione ai webinar è gratuita, tuttavia è necessario iscriversi online a ciascun evento.