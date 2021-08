NASpI, RdC, REM e bonus INPS: il calendario dei pagamenti di agosto

Indennità Covid, REM, RdC e PdC, NASpI, Bonus IRPEF, Assegno temporaneo figli, Bonus Bebè: il calendario dei pagamenti di agosto delle prestazioni INPS.

Sono in pagamento i sussidi Covid per stagionali, operai agricoli e pescatori, così come l’assegno ponte che accompagna le famiglie verso il debutto dell’Assegno Unico Universale, mentre sta per arrivare anche il bonus bebè, misure straordinarie che si sommano a pensioni, NASpI, Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza nel calendario di agosto: vediamo nel dettaglio quando arrivano le prestazioni INPS a pensionati, destinatari di ammortizzatori sociali e famiglie.

Calendario pagamenti INPS di agosto

Bonus Covid stagionali : i 1.600 euro del Sostegni bis arrivano sul conto corrente e sono già in pagamento per chi aveva già preso l’indennità del primo DL Sostegni, chi chiede l’indennizzo per la prima volta ha tempo fino al 30 settembre per la domanda.

: i 1.600 euro del Sostegni bis arrivano sul conto corrente e sono già in pagamento per chi aveva già preso l’indennità del primo DL Sostegni, chi chiede l’indennizzo per la prima volta ha tempo fino al 30 settembre per la domanda. Bonus Covid agricoltura : 800 euro per operai agricoli e 950 euro per pescatori, come indennità Covid, in pagamento, dal 9 agosto .

: 800 euro per operai agricoli e 950 euro per pescatori, come indennità Covid, in pagamento, dal . Assegno unico : introdotto dal dl 79/2021, è un sussidio ponte che accompagna le famiglie al debutto dell’assegno unico vero e proprio nel 2022. E’ in pagamento dal 9 agosto .

: introdotto dal dl 79/2021, è un sussidio ponte che accompagna le famiglie al debutto dell’assegno unico vero e proprio nel 2022. E’ in pagamento dal . Bonus bebè : l’assegno di natalità nel primo anno del figlio, viene pagato fra il 12 e il 22 agosto . Nel proprio fascicolo previdenziale si può consultare la data precisa.

: l’assegno di natalità nel primo anno del figlio, viene pagato e il . Nel proprio fascicolo previdenziale si può consultare la data precisa. Reddito di Cittadinanza : ricarica RdC sulla Card il 27 agosto , chi lo riceve per la prima volta, con domanda entro il 31 luglio, ha l’accredito il 13 agosto . Stesse date per la Pensione di Cittadinanza (PdC), con la differenza che il primo accredito per i neo ammessi è fra il 13 e il 16 agosto.

: ricarica RdC sulla Card il , chi lo riceve per la prima volta, con domanda entro il 31 luglio, ha l’accredito il . Stesse date per la Pensione di Cittadinanza (PdC), con la differenza che il primo accredito per i neo ammessi è fra il 13 e il 16 agosto. NASpI: il pagamento del sussidio di disoccupazione si effettua entro il 15 agosto (fra il 10 e il 15 del mese). Dal giugno a dicembre non viene applicata la riduzione del 3% prevista dal quarto mese, con recupero dal prossimo gennaio. Appuntamento il 23 agosto per il trattamento integrativo dei destinatari NASpI con reddito fino a 28mila euro.

il pagamento del sussidio di disoccupazione si effettua entro il (fra il 10 e il 15 del mese). Dal giugno a dicembre non viene applicata la riduzione del 3% prevista dal quarto mese, con recupero dal prossimo gennaio. Appuntamento il per il trattamento integrativo dei destinatari NASpI con reddito fino a 28mila euro. Reddito di Emergenza : le quote di REM del Sostegni bis per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dovrebbero essere pagata a a partire dal 16 agosto .

: le quote di REM del Sostegni bis per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dovrebbero essere pagata a a partire dal . Bonus IRPEF: i 100 euro di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori sono nella busta paga di agosto, chi percepisce NASpI o CIG riceve il trattamento dal 23 agosto.